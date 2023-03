Guardami: alla scoperta della biodiversità di milano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Il 15 marzo 2023 riprende ufficialmente la terza stagione di rilevamento dati per la realizzazione di GuardaMI2: Atlante degli Uccelli nidificanti a Milano promosso e coordinato dal gruppo GuardaMI. Lo scopo del progetto è ottenere delle mappe di distribuzione delle singole specie nidificanti in città. Per riuscire in questo intento, chiediamo il vostro contributo attraverso la Citizen Science con il progetto GuardaMI. Un’occasione per partecipare ad una ricerca scientifica, importante per conoscere lo stato della biodiversità degli uccelli nella metropoli. Per info: www.guarda-mi.it