Gubbio D.O.C. FEST: in arrivo la sesta edizione

Organizzato dai giovani dell’Associazione Insieme, con il supporto del Comune e di altre realtà del territorio, il Gubbio D.O.C. FEST è una delle rassegne più attese capace di miscelare musica, cultura e anche enogastronomia ponendo poi quest’anno l’accento su un tema sempre più attuale come la sostenibilità.

Il Salotto di Gubbio, l’affascinante Piazza Grande in cui si staglia l’imponente Palazzo dei Consoli, sarà il palcoscenico dei due eventi principali.

Il programma:

Sabato 28, alle 21, con il concerto “Emozioni – Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti” per ripercorrere il forte sodalizio di questi due artisti della musica italiana. Un’orchestra di oltre 15 elementi snocciolerà tutti i successi di Lucio Battisti mentre Mogol, il suo storico paroliere, racconterà numerosi aneddoti.

Domenica 29, alle 21, invece è di scena Vittorio Sgarbi con lo spettacolo teatrale “Raffaello” ; l’idea è di raccontare il Grande genio dell’arte italiana, le sue magnifiche opere, in un anno che celebra i 500 anni della sua morte. Ma GUBBIO D.O.C. FEST è anche altro con diversi momenti distribuiti nelle quattro giornate, a cominciare dal convegno “Tutto andrà bene? Nulla sarà come prima? La pandemia e il territorio dell’Umbria e di Gubbio” al complesso di San Pietro, il 27 agosto alle 17.30, tra gli ospiti anche il Vicepresidente della Regione Umbria Roberto Morroni. E tornando poi al tema della sostenibilità lo spazio è per la degustazione di vino naturale, il 28 agosto alle 17,30 al complesso di San Pietro con l’enologo Marco Esti e la delegazione AIS di Gubbio mentre il giorno seguente con l’escursione sulle creste di Monteluiano e Montanaldo in compagnia del CAI di Gubbio.

A chiudere la rassegna domenica 30, alle 20, agli Arconi di via Baldassini “la cena del territorio” con lo chef Gianni Lettica intento a preparare gustosi piatti con prodotti di stagione e del territorio e 0 sprechi.

