Guignol & amore psiche in concerto al centro internazionale di quartiere Milano

La seconda serata dei "Drynamil saturday concerts" abbiamo GUIGNOL e AMORE PSICHE, ecco qualche info sulle bands che si esibiranno:

GUIGNOL

Pier Adduce e band tornano da un tour live mai interrotto ( se non dal lockdown conseguente alla pandemia) con un nuovo disco realizzato nell'autunno 2019 e pubblicato nel febbraio 2020. Nove tracce dal piglio post punk, istantanee notturne raccontate in musica. Un blues primordiale che ha origine in un piede che batte il ritmo delle parole, tra un omaggio a Tenco, suggestioni letterarie e polaroid di vita quotidiana. “Luna piena e guardrail”( 2020), ottavo album ( decimo disco complessivamente in 22 anni di attività) ancora per Atelier Sonique/Orzorock Music e ancora co-prodotto con l’ottimo Giovanni Calella, a raccogliere il sound della nuova e consolidata formazione a 5 elementi, e uno spleen nuovo nei testi di Pier Adduce, a metà tra il disincanto e la rivolta, la disfatta e la rinascita, il desiderio e lo slancio vitale teso all’ignoto.

AMORE PSICHE

Il gruppo Amore Psiche è nato a Milano alla fine del 2018. Daniela Grigioni alla voce+synth e Carmelo Mutalipassi alle chitarre creano uno spazio di protezione e profonditá partendo da arpeggi di chitarra folk-rock evocativi. Gli arrangiamenti di tastiere e i testi cantati in italiano diventano il perno su cui costruire in modo personale la loro sensibilitá. L’incontro con Fabrizio Carriero, batterista e percussionista con il loro stesso spirito di ricerca arricchisce e completa la formazione (dal vivo si esibiranno in duo).

Presso Casamedusa di Milano hanno realizzato il primo album “Scoprire” (pubblicato il 24 settembre 2021).

https://youtu.be/CnBsZ_payLA



Sottoscrizione 5 euro.

Cena 10 euro (afro/hamburger/pizza)



