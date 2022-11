Gustariso 2022

Dal 4 al 27 Novembre torna Gustariso, la rassegna gastronomica con cui Paullo, Città del Carnaroli, promuove il prodotto di eccellenza nato nel 1945 nelle risaie che un tempo si trovavano sul proprio territorio Comunale: il riso superfino Carnaroli.



Ogni autunno, infatti, per celebrare il Re dei Risotti, i ristoranti aderenti che si trovano lungo l’asse Milano-Crema (la Strada del Gusto), propongono dei menu a prezzo fisso ideati appositamente per esaltarne il sapore unico, attraverso combinazioni che spaziano dalla tradizione a rivisitazioni in chiave più moderna: dall’antipasto al dessert, si potranno assaggiare ben 23 piatti a base di riso Carnaroli.



Le ricette sono una più invitante dell’altra: Carnaroli sfumato al Valdobbiadene (mantecato con Grana Padano DOP) con ossobuco alla milanese in gremolada, Carnaroli Gran Riserva alle noci, con fonduta di Taleggio, Carnaroli con polipetti e zucchine, Ris e Lat (Carnaroli e latte), Carnaroli Gran Riserva con Gorgonzola dolce DOP e pere mantovane caramellate con zucchero di canna e Passito… solo per citarne alcune.



Organizzato in collaborazione con il Distretto Rurale Riso e Rane, Gustariso è giunto ormai alla sua settima edizione, affermandosi come uno degli appuntamenti irrinunciabili per tutti gli amanti del risotto.



Protagonista indiscusso delle creazioni degli chef, è il Carnaroli del Distretto Rurale Riso e Rane (www.risoerane.it) che, con il marchio DNA controllato, garantisce che ogni chicco è autentico Carnaroli al 100%, proprio come il riso selezionato negli anni ’40 nelle campagne di Paullo (e non una delle varietà similari che spesso si trovano in commercio anche sotto la stessa denominazione).



Oltre al classico Carnaroli, in alcuni ristoranti si potrà provare il Carnaroli Gran Riserva (un riso invecchiato che, stagionando dai 12 ai 18 mesi, acquisisce un sapore unico e una maggiore resistenza alla cottura).



Da segnalare anche l'Aperitivo Gustariso: 3 serate in cui si potranno fare delle degustazioni di Carnaroli anche durante l'happy hour!