La galleria Maiocchi15 inaugura mercoledì 28 settembre, dalle ore 19 in via

Maiocchi 15 a Milano, la mostra “H24”, esposizione personale delle opere di

Andrea Sangalli.



In mostra saranno esposte una ventina di opere uniche dell'artista

contemporaneo, che segnano l'inizio di una nuova fase artistica dettata

dell'esigenza di ottenere una resa più lineare, sintetica e ordinata.

H24 è un racconto libero di esperienze e di sensazioni semplici del vivere

quotidiano; un percorso casuale lungo il giorno e la notte, un progetto che

prende forma senza l’obbligo di rispettare temi predefiniti e produzioni artistiche

inquadrate. Nasce, invece, dalla libertà di raccontare e di rielaborare

graficamente tutto ciò che colpisce il pittore, che sia esso un monumento

luccicante in piena notte, come nell’acrilico “Milano veste Prada”, o

semplicemente una mosca fastidiosa che non dà tregua in una sera d’estate,

come nella tela “Una sera d’estate”.



Il buio e la luce sanno disegnare in modo differente la stessa forma e sono capaci

di regalare sensazioni differenti e visioni opposte dello stesso soggetto: oscurità e luminosità cambiano i profili e mostrano le diverse facce di un mondo che vive

H24. È un pomeriggio milanese pieno di bagliori e confusione nell’opera “Open

Up”, mentre ci ritroviamo in una nottata di lavoro nello studio dell’artista, in “È

quasi l’alba”.



Che sia un viaggio in auto o una passeggiata per strada, l’artista memorizza

ambienti, soggetti e situazioni da riproporre sulla tela. Ombre e luccichii si

rincorrono anche nei ricordi impressi nei lavori “Si accende la luce” e “Come sulle

Cliffs of Moher”.



La serie H24 propone attimi fissati su tela, resi volutamente con l’utilizzo di un



Sangalli.