Tondo, con il contributo di Nodes e con il patrocinio di Fondazione Cariplo, organizza la seconda edizione di Hacking the City – Design a Circular Future, un Hackathon rivolto a studenti universitari di laurea triennale e magistrale, dottorandi e neo-laureati di tutte le Università Italiane. L’evento è stato pensato per far nascere e concretizzare progetti che favoriscano l’implementazione dell’Economia Circolare nelle città in un processo di ridisegno e riprogettazione di queste. L’Hackathon sarà ibrido con sede fisica a Milano, Torino e Vicenza. L’evento vuole guidare il cambiamento all’interno delle città, favorendo la nascita di attività innovative ed imprenditoriali in 5 macro-aree tematiche selezionate. Per poterlo fare, in ciascuna di queste aree sono state definite delle challenge grazie al coinvolgimento attivo di partner industriali esperti del settore.



Humana People to People Italia ha definito la sfida nell’area dei Beni di consumo, chiedendo ai team di mettersi in gioco per elaborare nuove modalità che possano incentivare lo sviluppo di una rete di sartorie artigianali in ottica circolare; per l’area Cibo, Lavazza ha richiesto di trovare soluzioni innovative per attuare i principi dell’economia circolare al packaging e alle macchine del caffè; per l’area Digitale, NTT Data propone di sviluppare soluzioni digitali focalizzate sul passaggio a una logica di consumo basata sul product-as-service; per l’area Acqua, Viacqua chiede di sviluppare soluzioni per ridurre lo spreco di acqua ed ottimizzare la raccolta; infine, A2A sfida le squadre nell’area Rifiuti, chiedendo di elaborare strategie innovative per l’ottimizzazione e digitalizzazione del processo di raccolta dei rifiuti nelle città.



Coloro che vogliono provare a competere possono candidarsi, compilando il form all’interno del sito web (www.hackingthecity.today), con il proprio team o individualmente dal 2 al 31 maggio 2023. Per informazioni riguardanti le modalità di partecipazione e i premi, si consiglia di consultare il https://www.hackingthecity.today/pdf/RuleBook_HackingtheCity2023.pdf sul sito web. Il team di Tondo, organizzatore dell’evento, si occuperà poi della fase di screening e vi farà sapere se voi, il vostro team e la vostra idea potrete passare alla fase successiva e partecipare alle due giornate di Hackathon che si terranno il 9 e 10 giugno 2023. I partecipanti avranno l’opportunità di affinare la propria soluzione insieme a dei tutor, e presentarla ad una giuria di esperti creata specificatamente per la challenge selezionata. I vincitori saranno poi premiati dalle aziende promotrici della sfida, in base a premi definiti nel regolamento, che vanno da ipotesi di stage, a sconti e voucher o a percorsi di visite guidate nelle sedi delle aziende.



Parallelamente all'hackathon, nel corso delle due giornate si terranno una decina di interventi legati ai temi di interesse dell'hackathon, che coinvolgeranno diversi professori delle università coinvolte. Assistere a questi interventi sarà possibile anche per chi non partecipa all'hackathon, esclusivamente online, previa prenotazione a questo link.



Prendete parte all’Hackathon per far conoscere le vostre idee innovative e mettervi in gioco nel mondo dell’economia circolare: get ready to hack!



Per rimanere aggiornati, formare il vostro team o avere informazioni utili per le challenge, non esitate a contattarci a info@tondo.tech per qualsiasi domanda! A questo link è anche possibile ascoltare il webinar di presentazione dell’hackathon: https://www.youtube.com/watch?v=Gqw2FWXEXoc&t=729s