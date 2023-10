Halloween 2023: Scuolazoo invita gli studenti a svelare le proprie paure

La Generazione Z nasconde un lato fragile che raramente emerge. Ansia di non essere all’altezza, di fallire, di non sapere cosa fare nella vita quotidiana e nel futuro. La socialità, l’idea di farsi degli amici, di fare gruppo, diventa un ostacolo spesso insormontabile per la paura del giudizio, del confronto, dell’essere esclusi. È quanto emerge da un sondaggio online condotto da ScuolaZoo, la più grande community di studenti in Italia che, in occasione di Halloween, ha domandato ai suoi 4,2 milioni di follower quali sono le loro più grandi preoccupazioni, con risultati che fanno riflettere. Tra le oltre 2.000 risposte ricevute, alcune delle più citate sono infatti "rimanere solo/a” (45%) e "il fallimento" (33%). Questi dati riflettono una profonda ansia verso la solitudine e la pressione di raggiungere il successo, temi rilevanti in un'epoca in cui le connessioni umane e le aspettative sociali sono al centro dell'esperienza giovanile. Altre paure emerse sono: “non realizzare i propri sogni”, “non vivere pienamente”, “essere ignorati” e “la guerra”. Ma questi risultati evidenziano solo alcune delle ansie più profonde degli studenti.



In risposta a queste sfide, ScuolaZoo ha ideato un'iniziativa per affrontare e discutere delle reali paure dei giovani: i "Salottini di Halloween". Questi due incontri speciali si terranno il 31 ottobre 2023 a Milano, fuori dai cancelli del Liceo Tito Livio, e a Roma, all'interno dell'Istituto d'Istruzione Superiore C. Colombo. Gli eventi si concentreranno sul tema della paura, incoraggiando i partecipanti a riflettere sulle proprie ansie più profonde. E quale occasione migliore di Halloween? All'ingresso delle scuole saranno esposti cartelli con la domanda "E tu, di cosa hai paura?" al fine di stimolare una riflessione e intavolare una discussione. Durante l'evento, i partecipanti avranno la possibilità di bruciare simbolicamente le proprie paure in un distruggidocumenti, un gesto che vuole rappresentare il superamento delle proprie ansie. I Salottini di ScuolaZoo rappresentano un momento di confronto e di condivisione delle proprie esperienze, in un ambiente informale e aperto.





La missione di ScuolaZoo è avere un impatto positivo sulla vita dei giovani, e i "Salottini" sono uno strumento prezioso per avvicinarsi a questa generazione e stimolare discussioni significative. Si tratta di un format nato all’interno dei Viaggi Evento di ScuolaZoo dove tutti, seduti in cerchio, scelgono un argomento e lo affrontano a cuore aperto. L’unica regola è l’ascolto senza giudizio. Si è spesso parlato di viaggi in solitaria, di eterosessualità, omosessualità, violenza, consenso, prime volte, relazioni d’amicizia e d’amore, di famiglia, di hobby. Da quest’anno, il Salottino diventerà un format itinerante che coprirà tutte le più grandi città d’Italia per riaprire un canale di dialogo con i ragazzi che cercano uno spazio dove poter parlare ed essere ascoltati.





“ScuolaZoo ha scelto il giorno di Halloween per esplorare i più profondi recessi delle paure giovanili in un modo unico e significativo”, spiega Erica Landonio, Head of Marketing di ScuolaZoo. “Questi due appuntamenti a Milano e Roma saranno un'occasione per dare voce alle ansie e alle preoccupazioni degli studenti e per incoraggiare un dialogo privo di pregiudizi. In un periodo dell'anno in cui le atmosfere spettrali dominano la scena, molti giovani si sentono ancora più insicuri, ma con questa iniziativa, che chiamiamo “Salottini”, vogliamo offrire uno spazio protetto in cui possano esprimersi liberamente. Sarà una giornata di riflessione, condivisione e crescita personale, e speriamo che possa avere un impatto positivo nel loro futuro”.