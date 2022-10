Un Halloween americano nel campo di zucche di Agricola delle Meraviglie

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Il Campo di Zucche-Pumpkin Patch di Agricola delle Meraviglie continua a celebrare l’Autunno! A seguito del successo dei campi fioriti dei Tulipani e dei Girasoli, per celebrare a pieno il Festival d’Autunno sono stati piantati 2.300 semi di 41 diverse varietà di zucca in un campo di 12 mila metri quadrati. Il frutto autunnale per tradizione, tondo e dorato, protagonista di questa stagione ma soprattutto della festa di Halloween, la notte più paurosa di tutte!

Cosa fare nel campo di zucche

Il campo di Zucche-Pumpkin Patch è aperto dal lunedì al venerdì dalle 10:00 alle 18.30 (ultimo ingresso alle 18:00) e il sabato e la domenica dalle 10:00 alle 19:00 con orario continuato (ultimo ingresso alle 18:30). Si potrà accedere al campo con l’acquisto di una zucca ornamentale del valore di € 5,00 solo in loco, in via Pio la Torre, 9 a Vimodrone.

All’interno del campo potrete passeggiare e ammirare le varie zone allestite con le molteplici varietà di zucche in pieno stile Pumpkin Patch Americano; ci sarà anche un delizioso mercatino di Zucche di Halloween, edibili e ornamentali, dandovi la possibilità di scegliere le zucche più belle e di acquistarle. "In caso di pioggia - precisano gli organizzatori - il campo rimarrà aperto, consigliati una giacca impermeabile e stivaletti. I cani possono entrare, ma devono essere portati sempre al guinzaglio. I bimbi sotto gli 80 cm. e le persone con disabilità possono accedere gratuitamente. È consentito l’accesso con carrozzine o sedie a rotelle però bisogna tener conto che si tratta comunque di un terreno agricolo, di conseguenza può essere difficoltoso attraversare il campo".

Le attività per i più piccoli

Gli eventi e laboratori dedicati alle famiglie Ogni weekend sono organizzate attività per i più piccoli: intrattenimento, giochi, Baby Dance, truccabimbi e laboratori d’intaglio zucca di Halloween per bimbi dai 5 anni in su, insieme alle educatrici e allo Staff del campo.

Il 29 Ottobre dalle 10:30 alle 13:00 ci sarà uno speciale laboratorio per adulti dedicato alla creazione di una ZUCCA FIORITA: una composizione dai toni caldi autunnali insieme ad una Flower Designer specializzata. La composizione creata sarà un meraviglioso centrotavola per la cena di Halloween o una perfetta decorazione per la casa.

Il programma per la giornata di Halloween

Il 31 di ottobre, in occasione di Halloween, verranno organizzati una serie di speciali attività:

- Dalle 14:30 alle 16:00 ci sarà la Baby Dance, truccabimbi e a seguito SFILATA dell’abito più “mostruoso”

- Dalle 14:00 alle 18:00 inizierà “Halloween: intaglio Zucca in Famiglia” un laboratorio per bambini, in cui i genitori insieme alle educatrici del campo realizzeranno la paurosa zucca per la festa di Halloween.

- Dalle 18.00 alle 19.00, concluso il laboratorio, ci sarà la premiazione delle 3 zucche intagliate più belle con finale di accensione e una fotografia ricordo di tutti i bimbi!