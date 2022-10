Halloween a misura di famiglia da mare culturale urbano

L’ultimo weekend di ottobre nelle sedi di mare culturale urbano di Cascina Torrette, cascina Merlata e Redo Merezzate si festeggia Halloween a tutte le età e con proposte per tutti i gusti!

Le famiglie con bambin* da 1 a 3 anni affronteranno il tema della paura con un atelier a loro misura che li farà approcciare al mondo delle maschere; per le famiglie con bambin* dai 4 anni in su c'è il tradizionale appuntamento con Cucina e Gusta, un laboratorio in cui l’intera famiglia scopre una ricetta e la cultura cui appartiene ed impara a prepararla: per Halloween le famiglie si cimenteranno nella preparazione dei biscotti a forma di ossa con una ricetta che proviene dalla tradizione siciliana. C’è spazio come sempre anche per l’arte all’interno della proposta con un laboratorio di decorazione delle calaveras messicane, alla scoperta delle tante tradizioni che le accompagnano.



Per info e prenotazioni: loplop@maremilano.org

3516882106



Di seguito gli appuntamenti nel dettaglio:



Cascina Torrette

via Gabetti 15



sabato 29 ottobre

ore 11.30-12.30 Cucina e gusta - Biscotti a forma di ossa!

famiglie con bambin* da 4 anni

contributo richiesto € 5,00, tesseramento gratuito



domenica 30 ottobre

ore 10.30-11.30 Atelier di Famiglia - Maschere mostruose

famiglie con bambini da 1 a 3 anni

contributo richiesto € 5,00, tesseramento gratuito



ore 15.00-16.00 LopLopLab - Le tante oscure storie di Halloween

per bambini e bambine da 5 anni

contributo richiesto € 7,00, tesseramento gratuito



ore 16.30-17.30 LopLopLab - Impariamo a decorare le calaveras messicane

per bambini e bambine da 5 anni

contributo richiesto € 7,00, tesseramento gratuito





Cascina Merlata

via Pierpaolo Pasolini 3

sabato 29 ottobre

ore 16.30 Cucina e gusta - Biscotti a forma di ossa!

famiglie con bambin* da 4 anni

contributo richiesto € 5,00, tesseramento gratuito



domenica 30 ottobre

16.30-17.15 Atelier di Famiglia - Maschere mostruose

famiglie con bambin* da 1 a 3 anni

contributo richiesto € 5,00, tesseramento gratuito



17.30-18.30 LopLopLab - Impariamo a decorare le calaveras messicane

per bambini e bambine da 5 anni

contributo richiesto € 7,00, tesseramento gratuito





Redo Merezzate

via Eugenio Colorni 3- via Eugenio Colorni 14

Sabato 29 ottobre

ore 15.30-16.30 LopLopLab - Impariamo a decorare le calaveras messicane

per bambini e bambine da 5 anni

contributo richiesto € 7,00, tesseramento gratuito



Domenica 30 ottobre

11.00-12.00 Cucina e gusta - Biscotti a forma di ossa!

famiglie con bambin* da 4 anni

contributo richiesto € 5,00, tesseramento gratuito



15.30-16.30 LopLopLab - Le tante oscure storie di Halloween



contributo richiesto € 7,00, tesseramento gratuito