Halloween private party in piazza Affari

HALLOWEEN “TRUE BLOOD” PRIVATE PARTY



MiB @ Piazza Affari



MARTEDÌ 31 Ottobre



HALLOWEEN in Piazza Affari nel cuore di Milano !



Nella splendida cornice del MIB Milano dopo il successo delle scorse edizioni, torna “TRUE BLOOD” Halloween Private Party



Dopo un anno di lontananza torniamo al Mib di Piazza Affari. Comodo, centrale e perfetto per la festa più dark dell’anno-?



Vi aspettiamo per una mega festa.



ROYAL BUFFET APERITIF – SERATA DISCO con Dj Set



Ingresso aperitivo dalle 20.00 alle 22.00 –



€ 20,00 con 1 drink e food a buffet ( poi si può rimanere anche per la serata disco )



Tavoli d’appoggio gratuiti per gruppi fino alle 23.00 riservabili su prenotazione.



DJ SET & LIVE SAX



Ingresso serata dalle 22.00 alle 00.00 20€ con 1 drink



Dopo 00.00 – € 25,00 con un 1 drink incluso



DJ SET con musica commerciale / Revival / RnB



Tavoli Pista 250,00 x 5 persone con 1 bottiglia



Tavoli Privè 600,00 x 12 persone con 2 bottiglie



INFO PRENOTAZIONI TAVOLI: 3381502381