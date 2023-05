Il locale di Milano che regala 1000 hamburger

Hamburger per tutti. "Meat Crew - American Burger", il locale di via Bligny dello youtuber Mocho ha scelto di celebrare il World Burger Day regalando mille panini ai propri clienti. L'appuntamento è per domenica 28 maggio dalle 12.

"Le prime mille persone che si presenteranno al fast food riceveranno in omaggio il “Crispy Double Smash”, l’iconico Bacon Cheese Burger di Mocho", hanno annunciato dal locale. Unico passaggio da fare: registrarsi sul sito di Meat Crew.

Il locale, che ha aperto le sue porte lo scorso aprile, è il primo ristorante dell’imprenditore e content creator Mocho che vanta più 180mila iscritti al suo canale YouTube dedicato al cibo Made in Usa, ma anche il primo fast food ideato da uno YouTuber in Italia.

Il titolare del locale è il brianzolo Massimo Novati, che al grido di “Ho fame!” ha iniziato a muovere i primi passi trasformando le sue giornate in ufficio in ironici momenti nei quali recensire strani snack provenienti dall’Asia. Poi il passaggio al junk american food e al barbecue, quindi l'apertura del locale sotto la Madonnina.