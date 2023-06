Hameli il club impossibile degli ospiti indesiderati

HAMELIN Il club impossibile degli ospiti indesiderati

mostra di Andrea Fiorino e Ciao Mare

a cura di spazioSERRA

testo critico di Manuela Piccolo



visibile dal 14/06/2023 al 16/07/2023

Opening sabato 1/07/2023 ore 18.30

stazione Lancetti del Passante ferroviario, Milano



HAMELIN Il club impossibile degli ospiti indesiderati è la mostra-performance site-specific di Andrea Fiornio e Ciao Mare proposta all’interno di unpostoIMPOSSIBILE, la stagione espositiva di spazioSERRA in cui l* artist* selezionat* astraggono la propria esperienza artistica da uno spazio fisico a un “altrove” incollocabile, attraverso un dialogo continuo tra interno/interiore ed esterno/esteriore. La mostra, divisa in 3 atti, è visibile da mercoledì 14 giugno a domenica 16 luglio 2023 presso la stazione Lancetti del Passante ferroviario di Milano. L'opening di sabato 1 luglio, a partire dalle 18.30, svelerà gli atti successivi della performance.





PROLOGO



Ti seguo, sono attirat* da te. Dall’incanto. Dal disturbo che a tratti è melodia – non mi chiedo il perché di questa scelta, non ci riesco. Vuoi seguire il pifferaio con me? Mano nella mano, entusiasta e incredul*, danziamo pers*, inseguiamo chimere. Cosa vuole mostrarci Andrea Fiorino? L’illusione. Non possiamo vedere, possiamo credere in queste parole. Ci crediamo? Crediamo che tutto questo stia accadendo? spazioSERRA, spazio espositivo all’interno della stazione Lancetti, è un club per ospiti indesiderat* con tende nere, non sappiamo cosa stia accadendo al suo interno, vorremmo tanto saperlo. Cosa ci stiamo perdendo? Venite a vedere anche voi, si narra ci sia qualcun* al suo interno che balla ininterrottamente da diversi giorni. Ci sono topi che bevono, al di là forse la Transilvania, il collettivo Ciao Mare che continua a suonare - potere incantatore della musica. Forse convivono al suo interno tutt* insieme o forse nessuno di quest*, possiamo solo provare ad immaginare. Io entro a ballare, e tu?





L’UTOPIA

Perché mi insegui?



L’ILLUSIONE

Perché cerco qualcosa che non posso vivere?





Le immagini che vediamo sono solo dei surrogati di esistenza?