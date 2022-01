Al Teatro Arcimboldi una serata di stand-up comedy con Hannah Gadsby

Lunedì 31 gennaio agli Arcimboldi si esibirà Hannah Gadsby, una delle più rilevanti esponenti della stand-up al femminile, protagonista di Body of Work.

Lo spettacolo

Uno spettacolo unico al mondo, un monologo scritto e interpretato dalla stessa Hannah Gadsby, attrice e stand-up comedian australiana, che ha ottenuto fama e popolarità a livello internazionale grazie allo speciale Netflix dal titolo “Nanette”, lo show che ha ridefinito i confini della comicità e raggiunto il grande pubblico.

In “Nanette”, Hannah Gadsby espone ed elabora traumi vissuti con l’intento di creare consapevolezza sull’omofobia, sul sessismo e sull’odio. La comicità è soltanto il punto di partenza per raccontare le proprie esperienze di vita con un’onestà e un coinvolgimento commoventi. Grazie a questo potentissimo show del 2018, Hannah Gadsby si è aggiudicata il consenso di critica e pubblico conquistando anche prestigiosi premi fra i quali un Emmy e un Peabody.

Nel 2019 Hannan Gadsby ha scritto “Douglas”, l’applauditissimo spettacolo che ha portato in tour da Helsinki a Washington DC e dal quale ha tratto la registrazione di un nuovo speciale Netflix nel febbraio 2020, giusto in tempo prima di rifugiarsi nella sua terra natale, l'Australia, a causa della pandemia globale, periodo nel quale ha potuto riflettere sul futuro.

Quella riflessione ora è un nuovissimo spettacolo dal vivo dal titolo “Body of Work” che ha debuttato a Canberra nello scorso luglio 2021, prima di intraprendere un tour australiano e per poi fare tappa nel Regno Unito, in Europa e in Nord America all'inizio del 2022.

Hannah Gadsby

Per raggiungere il successo, Hannah Gadsby ha lavorato per più di dieci anni con le sue stand up comedy che hanno registrato il tutto esaurito nei festival in tutta l'Australia e nel Regno Unito dal 2009. Ha interpretato un personaggio chiamato Hannah nella serie TV “Please Like Me" e ha creato tre documentari d'arte, ispirati a lezioni di arte comica per presentare le collezioni di importanti gallerie. Il primo libro di Hannah uscirà entro la fine dell'anno.