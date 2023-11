“Happy reincarnation” di Christoph Schlemmer

Con il contributo del Ministero Federale degli Affari Esteri, su iniziativa del Consolato Generale della Repubblica Federale di Germania a Milano, nell’ambito della co-presidenza di Germania e Messico della Equal Rights Coalition per l’anno 2023, in collaborazione con il Goethe-Institut Mailand, per il suo primo studio italiano, la commedia di successo di Christoph Schlemmer, vincitrice del Premio Carlo Annoni sbarca al



Teatro Elfo Puccini di Milano, il 03/12/23, alle 19.30





Prenotazioni disponibili a breve sul sito www.Milano.diplo.de



TRAMA: Un calciatore omosessuale, una madre single, una ninfomane, un dentista, un mammone, una suicida e una rana reincarnata, nella sala d’attesa di una clinica per la reincarnazione, si preparano alla propria imminente rinascita. Quando apprendono che le loro interazioni vengono registrate digitalmente, ne conseguono sfoghi emotivi inattesi e intrecci paradossali.



REGIA: Christoph Schlemmer



ASSISTENTI: Barbara Villa, Giorgio Franchi



ATTORI: Alessandro Quattro, Anna Teotti, Alessandro Mor, Marina Sorrenti, Elena Vanni, Matteo Gavotto, Clio Scira Saccà



Christoph Schlemmer è un regista e drammaturgo tedesco. Nato a Bonn nel 1970, ha studiato recitazione alla Folkwang Universität der Künste. Noto in tutta la Germania come interprete di ruoli comici, ha girato film per il cinema a livello internazionale, è autore di show comici ed è vincitore di diversi premi in ambito teatrale. Attualmente interpreta il ruolo di Paolo nell’opera di fama mondiale di Giorgio Battistelli„Il Teorema di Pasolini“, alla Deutsche Oper di Berlino.