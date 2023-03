Harmaline live | teatro della memoria | milano

S?abato 25/03/2023 ore 21:00

T?EATRO della MEMORIA di Aleardo Caliari

MILANO - Via Cucchiari, 4



H?ARMALINE LIVE

Harmaline tornano a suonare dal vivo con uno spettacolo inedito ed in una location non convenzionale come quella del Teatro della Memoria di Aleardo Caliari.

Un viaggio introspettivo nelle immagini del subconscio alla scoperta delle interazioni e i riflessi della propria identità nella percezione del mondo circostante. Le suggestioni musicali, narrate dalla voce femminile, sono veicolate attraverso una forma rock piena di contaminazioni dove la ricerca sonora e timbrica ambiscono ad elevare la dimensione onirica dell'esperienza. Gli elementi, raccolti da diversi angoli del “rock-elettronico”, si mescolano in un patchwork connotato: darkwave, industrial, trip-hop, post-rock, ambientale.

Un unico racconto dove i brani di "Hope" e "Faith", gli ultimi album pubblicati dalla band, faranno da capitoli.



H?armaline sono:



Viviana Iannone | Voce

Luca Ferrari | Synth, Chitarre

Adriano Galanti | Basso

Mino Lansisera | Batteria



-?------------------------------------

I?nizio concerto: ore 21.00

Prevendite su Eventbrite: https://bit.ly/live25323

I?ngresso: € 10,00



-?--------------------------------------



P?er informazioni: info@harmaline.net

https://harmaline.net



h?ttps://www.instagram.com/harmalineband