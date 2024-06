Hawaiian party & dj set in terrazza

Aperitivo e DjSet nel cuore del parco Sempione - Il tramonto in terrazza come non lo hai mai visto con ottima musica sotto le stelle.

Hawaiian Party & DJ Set al Bar Bianco!



Unisciti a noi il 22 giugno 2024 per una serata indimenticabile sulla terrazza del Bar Bianco al Parco Sempione!



Inizia l'estate con un fantastico aperitivo hawaiano: drink esotici, finger food deliziosi e atmosfere tropicali ti aspettano.



? DJ set fino alle 2.00 sotto le stelle per vivere la magia di una notte estiva a Milano.



Non perdere l'evento dell'anno! Ti aspettiamo al Bar Bianco per una serata di divertimento, musica e relax.



infoline e prenotazioni +39 347 7678363



Promo aperitivo 15€



Per confermare la prenotazione invia un messaggio whatsapp al 347 7678363 (Hawaiian + nome e cognome + numero di persone + orario di arrivo)



https://wa.me/393477678363?text=mtHAWAIIANPARTY



#HawaiianParty #DJSet #BarBianco #ParcoSempione #Estate2024 #AperitivoHawaiano