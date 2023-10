Hedda: riscrittura contemporanea originale tratta da Hedda Gabler

La storia di Hedda Gabler è riscritta in chiave contemporanea da Clio C. Buren dal punto di vista della protagonista. Calata nel nostro tempo parla di noi, dei rapporti sociali inquinati dal vizio del successo ad ogni costo, e del naufragio dell’amore.



Fin dove siamo disposti a spingerci pur di vincere? Cosa siamo disposti a perdere? Di chi sono i nostri desideri? Come lo salviamo il nostro cuore, in questa corsa per la vittoria ad ogni costo?

Questo è il tempo che esige che si sia “prodotto spendibile, efficace, vendibile sul Mercato”. E’ il tempo del buio dell’immaginazione, in cui al presente, continuiamo a suicidare umanità, rapporti e amore. Hedda si presenta al pubblico come personaggio, che non riconosce più sé stessa, perché da anni la sua vita ha cominciato “a rotolare giù per una discesa infinita”, cui sta provando a mettere un argine.



Figlia del Gran Generale, ex cavallerizza professionista, morto il padre, si ritrova coperta di debiti. Unica possibilità per tornare al prestigio di prima è vincere la cattedra per il marito Telmo. Ma Borg, il suo unico antico amore, è diventato il candidato favorito per quel posto…

Il monologo è la ricostruzione che Hedda G. fa di quel primo giorno nella casa nuova da sposa, fino all’incontro con Borg, che ha “infilato in fondo a un pozzo”, per aderire all’identità che il padre voleva per lei; fino all’aiuto che dà a Borg per suicidarsi, e vincere la cattedra che serve al marito, che serve a lei per reinserirsi in società; fino al suo sparo finale.



Il testo è una riscrittura integrale, ironica e drammatica, che conserva dell’originale solo alcuni elementi della trama. I personaggi sono figli del nostro tempo, così come la lingua che parlano, e i loro moventi. La storia si svolge nel salotto di casa dei novelli sposi, in un’unica giornata, nel primo giorno al rientro dal viaggio di nozze. Il primo giorno della vita nuova.