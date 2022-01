Henry Carpaneto organ trio torna live allo Spirit de Milan il 6 febbraio

Il pianista ligure si esibirà con Alberto Colombo e Marcello Borsano per una serata black music



Henry Carpaneto Organ Trio torna a suonare dal vivo con un vero e proprio tributo all’Hammond, che dagli anni ’50 in poi è diventato strumento-chiave nel panorama musicale grazie a nomi illustri quali Jimmy Smith, Jack MCDuff, ecc.



Il pianista ligure Henry Carpaneto si esibirà con il suo hammond domenica 6 febbraio allo Spirit de Milan, che ospita delle serate “Spirit in Blues” imperdibili.



Carpaneto sarà affiancato da due “compagni di viaggio”: Alberto Colombo alla chitarra, musicista dalla grande esperienza maturata in Italia e all’estero con uno stile che affonda le radici nella tradizione blues mantenendo sempre un approccio fresco e contemporaneo; e Marcello Borsano che alla batteria donerà ritmo ad un trio che esplorerà in toto la black music, dal blues allo swing, dal funk al rock’n’roll.



Open Act della serata è Stef Rosen che si esibirà in acustico. Stef, genovese di nascita ma berlinese di adozione è un chitarrista e cantante blues and soul con un sound anni ’70 carico di personalità. Si è esibito in festival di tutto il mondo, da New York a Mosca, da Tel Aviv a Parigi.





Info prenotazioni: 366.7215569.