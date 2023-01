giovedì 26 gennaio 2023, ore 20

Spazio Teatro 89, Via Fratelli Zoia 89, Milano





HERR DOKTOR

di e con Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce

scenografia e disegno luci | Graziano Venturuzzo

video | Davide Scaccianoce

tecnici di scena | Mattia Ventu e Graziano Venturuzzo

produzione | Equivochi Compagnia Teatrale





quarto appuntamento della rassegna

NESSUN CONFINE - la Stagione del Padiglione 2022/2023



Il 26 gennaio 2023 alle ore 20 sarà in scena allo Spazio Teatro 89, per la prima volta a Milano, lo spettacolo della compagnia Equivochi “Herr Doktor” nell’ambito della stagione NESSUN CONFINE curata e organizzata da Compagnia Carnevale con il patrocinio del Comune di Milano. Lo spettacolo, scritto e interpretato da Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce, è un dialogo tra un uomo e una donna che viaggiano in treno nello stesso scompartimento. Lui è Joseph Goebbels, Ministro della propaganda del Terzo Reich. Lei, misteriosa, gli pone qualche domanda: un dialogo, un interrogatorio, un processo, una confessione da cui emergono le contraddizioni di uno degli uomini più vicini ad Hitler.





"Perché raccontare e ricordare ancora oggi la vicenda di Joseph Goebbels? Definito "il dittatore della cultura", fu senz'altro il principale artefice delle campagne di "arianizzazione": le sue armi non furono i fucili e le camere a gas, ma le parole, l'arte, i pensieri. Tramite la cultura - o meglio, una sorta di "lavaggio del cervello" collettivo - trascinò un popolo in guerra e scatenò una delle persecuzioni più violente e inquietanti che la Storia abbia mai conosciuto. Proprio per questo, allontanandoci con il passare degli anni dagli orrori della Shoah e della Seconda Guerra Mondiale, è fondamentale mantenere vigile l'attenzione. Nei nostri giorni che appartengono all'Era della Comunicazione, bombardati dai media e dalle suggestioni visive, è importante riconoscere i segnali degli stessi principi di cui Goebbels si fece portavoce e baluardo. La linea tra Bene e Male è sottile e bisogna restare in guardia, risvegliare la Coscienza e trasformare in Impegno concreto la Memoria. " Beatrice Marzorati e Davide Scaccianoce







