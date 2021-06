Holis Week, un weekend all'insegna del benessere insieme a Johanna Maggy

Il 26 e 27 Giugno si celebra il solstizio d’estate presso la Cascina Gaggioli a Milano. In occasione del solstizio d’estate e della giornata mondiale dello yoga, Holis Week, la serie di appuntamenti mensili che da gennaio accompagna la community di Holis Week fino alla sua III Edizione (novembre 2021), finalmente arriva in presenza. Un format ricco di attività per promuovere il benessere di mente e corpo e che dopo un anno di attività online, permetterà alla community di incontrarsi e vivere esperienze uniche a contatto con la natura.

Le attività

Le attività del weekend ruoteranno attorno al solstizio d’estate che celebra l’inizio della stagione estiva, il momento di massima espressione ed espansione della natura e dell’uomo, e all’elemento del Fuoco. Per celebrare insieme questo momento molto importante nella ciclicità dell'anno verranno proposte una serie di pratiche e momenti volti alla riscoperta della propria energia interna e del benessere psicofisico.

Protagonista del weekend sarà Johanna Maggy, coach olistica e insegnante di pilates, che attraverso flow e pratiche di meditazione porterà i partecipanti ad esplorare il loro legame con la natura e con sé stessi. Insieme a lei, altri professionisti del settore olistico: Clara Aloi e Fabio Albertini per i tarocchi, Marco Giussani di City Zen per lo yoga del mattino e Elena Polato, co-founder di Holis Week, per il concerto di campane di quarzo. Durante tutto il weekend il servizio di catering sarà offerto da That’s Vapore, ristorante di cibo salutare conosciuto per la sua leggera cucina a vapore, le sue ricette bilanciate e le numerose iniziative che incentivano il rispetto per l’ambiente.

Holis Weekend si rivolge ad un pubblico interessato al benessere, all’universo olistico, alla crescita e cura personale, sostenibilità e all’ambiente.

Programma

Sabato 26 Giugno

Ore 18 accoglienza

Ore 20 cena in cascina

Dalle ore 21: cerimonia del Fuoco che richiama l'elemento dedicato all'estate, a cura di Johanna Maggy: “Ritual by the fire | Purification of the Heart & Mind”

Domenica 27 Giugno

Ore 7.15 (durata 30 min.): pratica con Johanna. Un momento per risvegliare corpo e mente, creando la giusta energia per iniziare la giornata: “Morning Cuddle | Breath work, body flow

Ore 8.45 e ore 10.15 (durata 75 min.): lezione di yoga su 2 turni - pratica legata all’elemento fuoco.

Attività libere durante la mattinata:

- Giro in cascina

- Trattamenti e massaggi (possibilità di acquistare trattamenti olistici da 30 a 60 minuti)

- Consulto individuale tarocchi (possibilità di acquistare un consulto di 20 min.).

Ore 12.30: pic-nic in cascina con lunchbox

Ore 15.30: seminario introduttivo alla lettura dei tarocchi come pratica di autoconsapevolezza. Titolo: Tarocchi e Delizie

- da dove arrivano i tarocchi: un poco di storia sull’origine delle carte

- a cosa servono i tarocchi in una prospettiva di ricerca ed evoluzione interiore

- com’è fatto un mazzo di tarocchi e come si interroga

- racconto del viaggio iniziatico del Matto, eroe degli Arcani Maggiori

- letture al pubblico

Ore 17.30 (durata 1h30): Flow con Johanna Maggy e pratica di meditazione accompagnata dalle vibrazioni delle Campane di Quarzo, suonate da Elena, co-founder di Holis Week. Lasciandosi guidare dal suono, si entrerà in uno stato di rilassamento profondo lasciando andare tutte le tensioni e connettendosi all’Energia del Fuoco che dona calore, gioia, espansione, riso e generosità.

* Tutti i contenuti proposti da Johanna saranno in lingua inglese.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato:

- evento in presenza

- evento online

