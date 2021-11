Yoga, meditazione e tanto altro: a Milano torna la Holis Week

Holis Week ritorna con una manifestazione unica nel settore olistico: la terza edizione della settimana dedicata alla promozione delle arti olistiche e del benessere della persona che si svolgerà tra Milano, Torino, Roma e Bologna iniziando l’8 novembre per concludersi il 14 Novembre 2021.

Sette giorni di eventi fruibili sia in formato digitale che presenziale che si concluderanno con due eventi unici sabato 13 novembre presso La Fabbrica del Vapore a Milano e domenica 14 novembre presso Cisalfa a Roma. Un’occasione unica per ritrovarsi ed abbracciarsi dopo il difficile periodo post Covid che ha segnato l’intero settore. Holis Week inaugurerà per prima gli eventi presenziali nel 2021, portando le persone unite dalle stesse passioni ad incontrarsi di nuovo.

Una nuova attenzione alle realtà di quartiere

L’obiettivo è dare risalto alle realtà di quartiere e all'identità unica di ogni partner dell'evento, attraverso la realizzazione di una nuova immagine del concetto di benessere, declinato in tutte le sue mille sfaccettature, un'immagine che rivisita la cultura tradizionale attraverso un linguaggio giovane e fresco.

Inoltre, una parte del ricavato delle vendite dei ticket della Holis Week andrà a tutti centri partner per sostenere il settore colpito particolarmente dal periodo di lockdown.

La manifestazione è firmata da Holis Factory, startup fondata dalle giovani e intraprendenti Elena Polato e Marta Cavallari, che promuove pratiche e momenti volti alla riscoperta della propria energia interiore e del benessere attraverso servizi dedicati alla promozione di uno stile di vita sano e sostenibile. Un’idea nata nel 2018 che, di anno in anno, ha aumentato il suo network di riferimento e ha arricchito la sua offerta di discipline olistiche.

Attraverso attività come lo Yoga, l’astrologia, la lettura dei tarocchi, il Feng Shui, la meditazione e molto altro, si possono intraprendere percorsi di consapevolezza utili per la crescita individuale, particolarmente di supporto in periodi difficili come quello che stiamo affrontando attualmente, e indirizzano a uno stile di vita sano e sostenibile per il nostro pianeta.

Gli eventi in presenza e online

Durante l’intera settimana, i migliori centri olistici e associazioni di shiatsu, medicina tradizionale cinese, oltre agli studi di yoga, danza e arti marziali delle città apriranno le loro porte e i loro canali digitali ai partecipanti. Una caleidoscopica offerta di attività quali lezioni, workshops, consulenze e molto altro, saranno organizzati presso i centri e online a beneficio degli utenti e dei partecipanti di Holis Week, con l’obiettivo di diffondere i benefici della cultura olistica e sostenere la varietà di questo settore, delle sue discipline, dei suoi professionisti, delle associazioni e dei centri, tra tradizione e digitalizzazione del settore a supporto delle realtà più piccole. Tra le attività anche la live performance della visual artist Paola Risoli con “la Comedìa va cercando” durante l’evento unico del 13 Novembre a Milano.

Un'occasione di confronto per scoprire e conoscere insieme l'affascinante mondo delle Healing Arts sotto la guida di talent come Johanna Maggy, Charlotte Lazzari, Giulia Pauselli, Marianne Mirage, Margot Sikabonyi, I Giardini di Ellis, Francesca Senette, Fabio Lodo, Stella Bellomo, Verdiana Ramina, Francesca Pietrosanti, Spazio Celeste, Michela Maltoni, Lucrezia Montrone, Ela Mare, Francesca e Roberto di Odaka Yoga, la Scimmia Yoga, l’Elefante Veg e Una parola buona per tutti, Licia Florio con Ciao Mondo e Sara di Postura da Paura, insieme alle founder Elena Polato e Marta Cavallari.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato.