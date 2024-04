Hollow coves data unica a Milano

Dopo un tutto esaurito da ricordare nel maggio 2022, gli HOLLOW COVES, una delle realtà più interessanti dell’indie folk australiano, tornano nel nostro Paese per una data unica domenica 7 aprile 2024 ai Magazzini Generali di Milano, in apertura Garrett Kato. Il duo di Brisbane è in partenza con il tour europeo “Nothing To Lose” il 26 marzo per essere in Nord America in giugno. Le prevendite del concerto italiano sono disponibili sui circuiti ufficiali TicketOne e Mailticket.



Hollow Coves sono diventati involontariamente noti per aver scritto inni indie-folk dagli sconfinati paesaggi sonori. 'Coastline', il brano preferito dai fan, è tra le 20 canzoni più utilizzate su Instagram Reels (estate 2021) ed è stata certificata Oro in Canada ed Australia. Nell’acclamato duo indie folk, Matt Carins e Ryan Henderson sono in parti uguali cantautori e cantanti, alternando i ruoli per servire al meglio le canzoni; l'abbinamento ying-yang tra i due consente di trasformare riflessioni personali in semplicità poetica, evocando una sensazione di assenza di gravità.

Hollow Coves celebrano il potere della semplicità con il nuovo album 'Nothing To Lose' pubblicato il 1 marzo, a cinque anni dall'ultima pubblicazione. E' stato nelle pagine di un libro fotografico d'infanzia che Matt Carins e Ryan Henderson hanno trovato l'ispirazione per il nuovo disco, un inno alla preservazione, alla cura e all'apprezzamento in mezzo alla saturazione eccessiva ed effimera dell'era digitale. Cercando di superare l'ansia che ne deriva, 'Nothing To Lose' insegna a re-imparare ad apprezzare nuovamente la quotidianità che, per il duo australiano, vuol dire perdersi nel surf della Gold Coast o nei vasti parchi nazionali degli Stati Uniti, assaporando ogni momento e la lentezza del fare con costanza. Collaborando con musicisti del loro affiatato giro locale, il nuovo lavoro è un sorprendente promemoria del poteri spesso sottovalutati della gratitudine, della prospettiva e della semplicità, mentre navighiamo nel mondo moderno. Il disco vede la collaborazione del produttore Matt Corby vincinture di un ARIA Award, oltre che dei colleghi e musicisti australiani Alex Henrikkson e Chris Collins, della moglie di Matt Carins, Molly, ed il fratello Ryan.

Sin dal loro esordio, oltre dieci anni fa, Hollow Coves hanno conquistato sempre più fan, sostenendoli con i loro messaggi edificanti, vulnerabili e sinceri, una comprensione reciproca frutto della consapevolezza, della fragilità della vita. Il duo è emerso soprattutto come colonna sonora post-pandemia, dove i momenti speciali dei loro ascoltatori - nascite, matrimoni, viaggi indimenticabili - sono stati accompagnati dai loro brani, diventando così tra gli artisti più utilizzati nei video creati sulle piattaforme di social media come Instagram Reels, raccogliendo oltre 1 miliardo di stream. Questi momenti digitali hanno aperto la strada ad Hollow Coves per viaggiare in tutto il mondo, interagire con i fan ed accompagnare le loro storie.



HOLLOW COVES

“Nothing To Lose” Tour 2024



Domenica 7 aprile 2024 - Magazzini Generali - Milano

Biglietti € 20 + ddp sui circuiti TicketOne e Mailticket

Biglietti € 25 in cassa la sera del concerto



Apertura porte ore 19:30



Inizio concerto Hollow Coves ore 21:30