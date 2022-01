La Holy Swing Night torna allo Spirit de Milan

Sabato 8 gennaio allo Spirit de Milan si terrà la Holy Swing Night, con uno speciale ingresso libero per celebrare l'inizio del 2022.

Il concerto

"Sorridiamo con uno dei nostri affezionati beniamini" scrivono gli organizzatori. "Musicista, poeta, monaco tibetano, libero pensatore…in una parola: Fabio Koryu Calabrò (voce, ukulele, tie). Quando il jazz diverte e fa battere il cuore, quando la musica non è soltanto una scusa, quando cinque neuroni brindano assieme, quando vorreste che non finisse mai, quando i quando diventano i come, allora non potete sbagliare: Calabrò Coi Colibrì".

Norme di sicurezza

- E' necessario il Green Pass rafforzato

- Non è possibile ballare

- Per tutti è obbligatorio accedere con una mascherina che potrà essere tolta quando avrete raggiunto il vostro posto a tavola.

- Nelle diverse zone sono stati disposti dei dispenser automatici di gel igienizzante per la pulizia delle mani

- Nel caso ci si sposti dal posto assegnato, si dovrà mantenere il metro di distanza dagli altri ospiti.