“House of connection” workshop a cura di Giovanni Locatelli e Samuela Cesati

“House of connection”. Questo è il titolo del workshop a cura di Giovanni Locatelli e Samuela Cesati che si terrà giovedì 29 settembre 2022 (17:30 - 19:00) presso STEP FuturAbility District (Piazza Adriano Olivetti 1), l’innovativo spazio di connessione con il futuro nel quale tutti potranno comprendere meglio la rivoluzione digitale in atto e come diventarne protagonisti.



La tecnologia sta cambiando le dimensioni dell’abitare: parliamo di “connected living”, un sistema di spazi reinterpretati e nuove relazioni. Durante l’incontro, Giovanni Locatelli, Platform Innovation Senior Manager di Samsung Electronics Italia, e Samuela Cesati, Marketing Insights&Communication di Samsung Electronics Italia, racconteranno come sta evolvendo il concetto di Smart Home, cosa pensano i consumatori del presente e il futuro degli spazi domestici, sempre più duttili e connessi, e come stanno cambiando le soluzioni legate alla domotica e le relazioni che sono in grado di abilitare.



In questo contesto, il ruolo delle aziende diventa fondamentale e strategico per guidare il cambiamento e accompagnare le persone verso il futuro. La connettività al servizio delle esigenze del consumatore è una sfida che si concretizza in un ecosistema di dispositivi a valore aggiunto perché chi vive in una casa connessa riscontri concreti benefici nella propria quotidianità.



L’evento è prenotabile online sul sito www.steptothefuture.it e si inserisce nel ricco programma di workshop e convegni di carattere scientifico-culturale con relatori d’eccezione che interverranno in STEP nel corso dell’anno sui temi legati al mondo digitale e alle grandi questioni della società contemporanea, per offrire ai visitatori ulteriori spunti di riflessione e di approfondimento.



STEP FuturAbility District è uno spazio tecnologico, divulgativo e esperienziale, che nasce per connettere la comunità con il prossimo futuro e dare a tutti l’opportunità di intraprendere un viaggio per acquisire una maggiore consapevolezza sulla trasformazione digitale in atto e i suoi riflessi su tutti gli ambiti della vita quotidiana, sia personale che professionale. Un luogo pensato per approfondire i temi legati alle nuove tecnologie e aiutare le persone a orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, contribuendo alla costruzione di una società digitale inclusiva dove chiunque, nessuno escluso, possa scoprire gli strumenti e le competenze necessarie a costruire il proprio futuro con fiducia.