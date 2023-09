Milano ospita la seconda gara di Hyrox in Italia, il 7 ottobre, all'Allianz MiCo.



Con oltre 40 gare in 3 continenti, migliaia di atleti e di palestre affiliate in tutto il mondo, HYROX sta rendendo lo sport del fitness più inclusivo che mai, grazie ad un format gara pensato sia per gli amatori che per gli atleti professionisti. Competizione internazionale, che segue sempre lo stesso format, il quale combina 8 km di corsa con 8 allenamenti funzionali: SkiErg, Sled Push, Sled Pull, Burpee Broad Jumps, Rowing, Farmers Carry, Sandbag Lunges e Wall Balls. Gli atleti gareggiano come singles, doubles e staffette da quattro. Ad assistere, i numerosi tifosi che possono entrare gratuitamente e godere di un ricco villaggio per il pubblico.



Gallery

Saranno diverse migliaglia le atlete e gli atleti HYROX che, dall’Italia e dall’estero, parteciperanno alla prima gara dedicata agli appassionati di fitness. Capitale del design, della moda, ma anche metropoli che si appresta ad ospitare le prossime Olimpiadi Invernali del 2026, Milano è pronta ad abbracciare tutti! HYROX Milano è aperta agli atleti navigati o agli sportivi curiosi di provare questa sfida, per partecipare nelle gare singles, doubles o in staffetta da quattro per divertirsi e competere con gli amici!