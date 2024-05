I am an outsider: una mostra mostruosa

Proporremo, presso lo Spazio Ex Fornace - via Alzaia Naviglio Pavese 16 (MI), una mostra di pittura con le opere di Marco Avaro, artista outsider che vive e lavora a Carmagnola (TO) e che stiamo seguendo da tempo.

Marco nasce nel 1989. Fin da piccolo manifesta un precoce interesse per la pittura, dapprima Picasso poi Basquiat, Duchamp, Morandi e Dubuffet. Frequenta la scuola alberghiera ma il suo vero interesse è sempre l'arte. Si appassiona di musica hardcore, tecno e rap e frequenta assiduamente rave. Marco comincia poi a stare male, ha un paio di ricoveri e riceve una diagnosi psichiatrica.

Attualmente è seguito dal servizio di salute mentale e fatica a uscire di casa ma nel suo laboratorio di Carmagnola produce a un ritmo quasi compulsivo dipinti straordinari, sculture, fotografie, video che carica sui social e, naturalmente tanta musica. I suoi quadri rappresentano donne, madonne e i demoni che lo tormentano e che lui, dipingendoli, riesce a esorcizzare. Ha esposto in varie località del Piemonte e a Vigevano.



Gallery

















La mostra sarà ad ingresso gratuito, dal 25 al 30 maggio 2024.