I burattini di carta, laboratorio artistico

Proseguono gli appuntamenti per le bambine e i bambini a La casa di Meneghino in Cascina Cuccagna, nuovo spazio permanente creato dal burattinaio milanese Valerio Saccà che accoglie ogni settimana, dal giovedì alla domenica, spettacoli e laboratori artistici.



Giovedì 4 e venerdì 5 aprile alle ore 16.00 e 18.00 è proposto il laboratorio I Burattini di carta a cura di Valerio Saccà. Il laboratorio, rivolto a bambini e bambine dai 4 ai 7 anni, insegnerà a costruire, con la carta, i cartoncini, i colori e la colla, i personaggi di Arlecchino e Brighella e ad approcciarsi per la prima volta al mondo dei burattini. I partecipanti potranno ritagliare, incollare, assemblare e personalizzare il proprio personaggio da portare a casa.



Il laboratorio è proposto anche domenica 7 aprile alle ore 16.30.



All’interno de La casa del Meneghino, oltre agli attrezzi da lavoro e al teatrino di Valerio Saccà, è esposta la collezione permanente dei burattini della compagnia Burattini Aldrighi, composta di pezzi scolpiti da Valerio Saccà e da burattini realizzati dai grandi maestri della tradizione italiana. La casa di Meneghino è spazio dedicato alle famiglie; è la casa dei burattini del presente e del passato, un luogo da vivere nel quotidiano per rafforzare il legame tra Meneghino e l’identità della sua città in costante evoluzione.



Laboratorio: 8€

Sconto del 10% su tutte le attività per i tesserati di Cascina Cuccagna



Per prenotare i laboratori scrivere alla mail lacasadimeneghino@gmail.com o inviare un messaggio whatsapp al numero 3381296444.