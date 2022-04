I-Days 2022, torna il più grande festival rock di Milano

Giovedì 9, sabato 11 e mercoledì 15 giugno a Milano tornano gli I-Days, il grande festival internazionale che dal 1999 anima la stagione estiva milanese.

La rassegna ha visto, nel corso degli anni, esibirsi sui suoi palchi tutti i gruppi più amati della scena rock internazionale, dai Muse ai Nine Inch Nails, dai Tools ai Sonic Youth, senza dimenticare Queens Of the Stone Age, Arcade Fire, Franz Ferdinand e Blink 182, diventando così uno degli appuntamenti fissi dell’estate rock italiana.

Il concerto dei Green Day

Si sposta proprio agli I-Days, una delle due tappe italiane già annunciate nel nuovo tour dei Green Day. Il concerto, previsto originariamente all’Ippodromo Snai di San Siro, avrà luogo, nella stessa data – martedì 15 giugno – all’Ippodromo Milano Trenno nella terza giornata del Festival.

Ad aprire la giornata del 15 giugno ci saranno i Weezer, band alternative rock statunitense di Rivers Cuomo, conosciuta soprattutto per il singolo “Buddy Holly”, che ha appena festeggiato il trentesimo anniversario di carriera e Amyl And The Sniffers la rock band australiana nominata per il secondo anno consecutivo il best live act ai Music Victoria Awards.

Quello dei Green Day è un ritorno attesissimo, che va ad aggiungersi alla ricca line-up della nuova edizione di I-Days Milano, dove anche quest’estate, dopo oltre vent’anni di storia, si esibiranno grandi artisti e band di fama mondiale.

Il programma dei concerti

Di seguito il programma dei concerti degli I-Days, in continuo aggiornamento:

- 9 giugno

Greta Van Fleet, The Struts



- 11 giugno

Imagine Dragons, Rkomi, Mother Mother, Kennyhoopla



- 15 giugno

Green Day, Weezer, Amyl and The Sniffers

Biglietti

E' possibile acquistare i biglitti dei concerti on-line.