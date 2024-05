I-Days 2024, al via i grandi concerti estivi di Milano

Dal 29 maggio a 12 luglio a Milano tornan gi I-Days Coca Cola, la rassegna estiva di concerti all’Ippodromo Snai San Siro e all'Ippodromo Snai La Maura.

A calcare i due palchi, alcune tra le più grandi star internazionali del mondo musicale.

Il festival

Nato nel 1999, Inizialmente noto come Independent Days Festival, ha ospitato come headliner alcuni tra i nomi più importanti della musica internazionale come: Arcade Fire, Arctic Monkeys, Blink 182, Green Day, Imagine Dragons, Justin Bieber, Kasabian.

E poi ancora: Liam Gallagher, Linkin Park, Muse, Nine Inch Nails, Pearl Jam, Placebo, Queens Of The Stone Age, Radiohead, Sigur Ros, Sonic Youth, The Killers, The Offspring, Tool, Velvet Revolver e tanti altri.

I concerti

Presso l'Ippodromo Snai La Maura si esibiranno i Metallica (29 maggio), Lana Del Rey (4 giugno), i Green Day (16 giugno), Tedua (30 giugno) e gli Stray Kids (12 luglio).

Il programma è però in costante aggiornamento, con nuovi nomi che confermano la loro presenza ogni giorno.

Biglietti

E' possibile acquistare i biglietti on-line.