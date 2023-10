Il weekend del 14 e il 15 Ottobre a Milano nel quartiere Portanuova presso Fondazione Catella inaugura I FEEL GOOD, l’evento multi testata nato da un'iniziativa editoriale di Donna Moderna, Starbene, Casafacile, Confidenze e Sale&Pepe, e interamente dedicato al wellbeing in tutte le sue forme.





Il cuore pulsante sarà un grande salotto in cui si potranno incontrare le redazioni per bere una tisana o un caffè tra amiche mentre si prende parte ad una lezione di scrittura creativa o ad un workshop sul decor. Uno spazio polifunzionale attorno a cui ruotano diverse aree esperienziali: da quella per le degustazioni a quella dei consulti specialistici; dall’area benessere con sessioni di yoga e mindfulness a quella beauty e moda per imparare a valorizzare il proprio aspetto e a piacersi ad ogni età; da quella dedicata ai nostri amici a quattro zampe e al giardinaggio. Infine, un ricco palinsesto di talk e conferenze in cui le direttrici dei cinque brand intervisteranno personaggi noti e tanti esperti.