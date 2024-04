"ROCCO SCOTELLARO e il SOGNO CINEMATOGRAFICO con I FUOCHI DI SAN PANCRAZIO"



Torna a Milano, al Teatro Spazio Tertulliano, Sabato 13 e Domenica 14 aprile 2024, lo spettacolo I FUOCHI DI SAN PANCRAZIO diretto ed interpretato da Francesco Siggillino.



Lo spettacolo è un adattamento teatrale liberamente ispirato al soggetto cinematografico di Rocco Scotellaro “i Fuochi di San Pancrazio" con la supervisione di Carlo Levi inserito nella raccolta di inediti “Giovani Soli” pubblicato da “Basilicata Editrice” dopo la scomparsa dell'autore.



In questo soggetto si coglie un aspetto inedito di Rocco Scotellaro sconosciuto ai più, quello di sceneggiatore cinematografico.



Rocco avrebbe voluto farne un film. Aveva già inviato il soggetto ad una importante casa di produzione Romana. Si dice che a dirigere il film sarebbe stato Ettore Scola, ma la prematura scomparsa dell'autore ne impedì il prosieguo.



SINOSSI:



Racconta “LA VITA E LE VICENDE DI UN IMPORTANTE PIROTECNICO DI LUCANIA E DELLA SUA FAMIGLIA ATTRAVERSO GLI ALTI E I BASSI DELLA SUA FORTUNA: LE DISGRAZIE, LE DIFFICOLTÀ, I MODESTI SUCCESSI, LA FAMA RAGGIUNTA IN UNA CERCHIA SEMPRE PIÙ LARGA DI PAESI, LE SVENTURE CHE LO OBBLIGANO A RICOMINCIARE CONTINUAMENTE DA CAPO E AL CORAGGIO COL QUALE LE AFFRONTA E CONTINUA LA SUA VITA.



Tratto da una storia vera, coinvolgente, una Lucania inedita viene rivelata.



Rocco Scotellaro si appassiona alla straordinaria vita del suo compaesano vissuto nel ‘900, il Cavalier Pancrazio Salomone, designato di questo titolo alle Isole Egee in seguito ad una gara di fuochi pirotecnici dove fu decretato il vincitore assoluto e di fatto il più famoso fuochista di Lucania arrivando ad aprire anche una fabbrica in Americana.



Pone il focus su quest'arte nobile, preziosa, ormai quasi dimenticata.



Nel '900 la fabbrica sita in Tricarico diventa un crocevia di aspiranti costruttori di fuochi che accorrono da tutta la regione, anche dalla Campania e dalla Puglia.



Fortunatamente questa meravigliosa arte e la sua secolare storia sono giunte ai giorni nostri grazie alla tenacia e al talento dei suoi nipoti che continuano a costruire fuochi di artificio nella stessa fabbrica che fu del nonno e dei suoi predecessori in fondo alla valle di Tricarico e a girare per le feste più conosciute del sud Italia.



Le parole del regista:



“Ci sono storie che vale la pena raccontare. Il progetto teatrale nasce con il forte desiderio di provare ad esaudire il sogno di Scotellaro e soprattutto omaggiare il talento e la sensibilità di un autore, un poeta, un politico che in pochi conoscono.



Questa è una storia universale che porta con sé un carico di emozioni nella quale tutti si possono rispecchiare e trarne qualcosa di autentico.



L’intero spettacolo è incentrato sul racconto fedele del soggetto cinematografico di Rocco Scotellaro. Il linguaggio scelto rientra nel genere del teatro di narrazione.



La presenza della musica dal vivo, il suono in generale, la voce, sono in sintonia con la recitazione dell’attore. È una chiara scelta registica, fondamentale alla struttura scenica del testo. I musicisti non si pongono in maniera passiva ma sono attori dell'anima dello spettacolo.



Molte delle colonne sonore fanno riferimento a musiche del grande Maestro di Tricarico Antonio Infantino riadattate e inserite nel contesto scenico.



Parola, corpo, voce, musica e fuoco si mescolano con l’obiettivo di mettere lo spettatore nelle condizioni di poter vivere le tante suggestioni che traspaiono leggendo il testo e provare a vedere quel film che mai il suo autore riuscì a realizzare. O forse ancora no? “





Lo spettacolo, va in scena da diversi anni riscontrando successo di pubblico e critica nei vari eventi e festival a cui prende parte. Tra i più recenti c’è il Roma fringe festival, Marte live, Civita festival, Premio Ecoscena di Potenza, Matera Capitale Europea della Cultura 2019 e Comitato Nazionale per le Celebrazioni del Centenario della nascita di Rocco Scotellaro.







Biglietti acquistabili su Vivaticket



https://www.vivaticket.com/it/ticket/i-fuochi-di-san-pancrazio/232659



I biglietti ridotti (under26 e over60) sono acquistabili alla mail



biglietteria@spaziotertulliano.it