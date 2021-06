“I ♥ gatti di rovio” - il nuovo progetto di street art di Yuri Catania

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Inaugura ufficialmente il prossimo 12 giugno, “I ♥ Gatti di Rovio” il nuovo progetto artistico del fotografo e visual artist Yuri Catania, promosso da Casa Galleria Monte Generoso e Artrust. La giornata inaugurale, aperta a tutta la popolazione, si svolgerà nel nucleo del paese a partire dalle 10 del mattino, nel pieno rispetto delle normative vigenti, alla presenza dell’artista e con una buvette che proporrà prodotti tipici locali. La giornata si concluderà idealmente intorno alle ore 17 con i discorsi ufficiali dell’artista, del Sindaco di Rovio, Riccardo Costantini, e la partecipazione di tutti gli sponsor che hanno sostenuto il progetto. “I ♥ Gatti di Rovio” è una grande mostra open air composta da circa 60 gigantografie di varie dimensioni affisse all’interno del nucleo storico di Rovio, con lo scopo di creare un fenomeno culturale e di promozione territoriale che coinvolga giovani e famiglie da tutto il Ticino e oltre. Come indica il titolo, protagonisti dei ritratti saranno i Gatti di Rovio con riferimento ai felini ma anche ai suoi abitanti, i Roviesi, noti come “gatti”: una provocazione per raccontare le origini e la storia del paese. I ritratti saranno stampati e applicati direttamente sui muri con colla biodegradabile come viene fatto per i “classici” manifesti, con la tecnica del collage-decoupage o - per usare la terminologia della Street Art attuale – del paste-up, portata alla ribalta da artisti di fama mondiale come Obey (Shepard Fairey) e JR. Il progetto, pur con profonde radici territoriali, nasce tuttavia con l’ambizione di superare i confini locali, con l’obiettivo di portare i “Gatti di Rovio” anche al di fuori dai confini del paese e del Ticino. Per maggiori informazioni: www.gattidirovio.com