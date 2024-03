I giovani per i giovani 41° edizione

Anche quest’anno organizziamo insieme ai Lions Club il tradizionale appuntamento che avvicina i ragazzi delle scuole allo sport disabile. Cani guida per non vedenti, scherma, baskin, sitting volley, volley in carrozzina, ginnastica ritmica e calcetto, sono le discipline che verranno mostrate da giovani sportivi di diverse associazioni, per i giovani studenti delle scuole di Milano, allo scopo di presentare lo sport come strumento di sviluppo e integrazione sociale.

L’evento si svolgerà nella prestigiosa cornice dell’Allianz Cloud in piazza Stuparich, alla presenza di oltre 2.000 studenti già confermati, con i loro insegnanti e testimoni dello sport