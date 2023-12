I giovedì d'arte: madre terra, sorella acqua

Proseguono i Giovedì d'Arte c/o Art Marginem

Cinzia Fantozzi

"Madre Terra, Sorella Acqua”



“L’atto della creazione è per me sempre stato intermittenza, indipendentemente dal periodo che sto vivendo. A volte mi capita di avere la testa in cui le idee si affollano e riesco a lavorare molto proficuamente e a volte attraverso periodi completamente aridi. Ho imparato a non cercare di sforzarmi ad ogni costo ed attendere con pazienza l’ispirazione”.



Con questa rivelazione, quasi una dichiarazione mista di pazienza, forza e di attesa, Cinzia ci racconta come viva e senta l’arte, una disciplina non inseguita ma intessuta vigilando pazientemente tutte le questioni che la vita le presenta ogni giorno. L’arte come frutto della riflessione e della calma vissute come pausa, sosta, ripensamento, insomma, arte come attesa di un attimo che può anche durare una vita intera. Arte come spazio personale e intimo, ricavato nelle pieghe di un tempo che presenta sempre momenti di ispirazione e, a volte, anche di dubbio. Cinzia spalanca il suo quotidiano ad un’ansia continua di rinnovamento personale ed artistico, la sua è una cultura del fare che non si arresta con la realizzazione. L’artista si nutre di curiosità ma anche di meditazione e di prolifica elaborazione dei temi della vita, della femminilità, del sociale che poi, a ben vedere, riguarda anche la sfera del nostro privato.

Con questi lavori, l’artista ci racconta cosa voglia dire crescere e lottare come donna evitando però di trovarsi isolata in un “genere”: non esiste una condizione di donna che non sia quella in cui la società la costringe a convivere.

I suoi lavori non sono frutto di un ermetismo meditato quanto impegni che le rendono obbligatorio comunicare con il mondo, la sua è un’arte così introspettiva da sembrare quasi materia ermetica senza esserlo. Cinzia cerca e spesso scopre e trova perché, questo suo essere artista e donna di cultura, ora fatto intrinseco che le appartiene più di un tempo, era comunque già presente in passato. Queste sue opere, attuali o facenti parte di un “archivio di memorie”, tutte, nessuna esclusa, partono dall’anima delle cose raccontandoci il senso di essere donna. (Luciano Bolzoni)





Designer d’interni presso la scuola d’Arte Cova, appassionata d’arte ha seguito negli anni numerosi corsi fino ad incontrare sul suo percorso l’argilla ed in particolare la tecnica Raku di cui si è innamorata. Tiene corsi di questa tecnica proseguendo con la scultura, ricerca e sperimentazione del colore misurandosi anche con altre tecniche ceramiche e con la scultura su pietra. Nel 2013 insieme ad un gruppo di amici artisti ha fondato l’associazione Art Marginem Concept Room a Milano. All'interno del grande laboratorio l’associazione ospita un co-working di artisti e promuove corsi, mostre ed eventi culturali con l’intento di avvicinare più pubblico possibile e soprattutto i giovani a queste discipline. Con le sue opere esplora l’universo femminile ancora oggi alla ricerca di una affermazione. Le donne abituate a lavorare il doppio per conquistare la metà dei riconoscimenti viaggiano su insicure barchette costruite con fogli di carta di giornale. Femminee crisalidi, racchiuse nel loro bozzolo compiono la loro metamorfosi, capaci di rinascere ed adattarsi ogni volta all’evolversi delle circostanze e mostrano la parte migliore di sé e la loro bellezza. Crisalide dal greco chrusòs, significa oro, e come oro le donne risplendono.