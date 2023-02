I giovedì di tango al circolo Arci Corvetto

In preserata i corsi con Germano e Daina!

19h30: principianti

20h30: intermedi/avanzati

Dalle 21.45 serata di Milonga, in consolle per noi Yatma DialloTdj!

Contributo per il corso: 15 euro + 5 per chi si ferma e partecipa alla serata.

Contributo serata Milonga dalle ore 21.45: 10 euro (bottiglia acqua inclusa)

Organizzatrice: Barbara Imeri (338 5862986 x prenotazione tavoli ed info)

----

! vi aspettiamo numerosissimi !

Ricordatevi di portare con voi la tessera Arci 2022.23 (si può fare in serata)



Via Oglio 21, Milano (MM gialla Brenta)