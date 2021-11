I have a dream, la mostra di Graziano Rey

13 novembre 2021

Mostra di Graziano Rey | al Cuvèe Artexperience | di via Marco Polo 6 – Milano



Personale di Graziano Rey sabato 13 novembre 2021al Cuvèè Artexperience di via Marco Polo 6 Milano. Alle ore 18,30 inaugurazione della mostra “I HAVE A DREAM” a cura di MariaLibera Amato e Luigi Mazzardo in collaborazione con l’artista Stefano Lorenzo Cavanè

Graziano Rey, autore di sigle televisive Mediaset “Buona domenica, I ragazzi della 3° C, Ferragosto OK e per molti anni opinionista al Maurizio Costanzo, dopo un decennio dedicato alla musica ritorna alla pittura, partecipa nel 2017 al percorso della Biennale di Venezia e a mostre nazionali e internazionali.

La personale si concluderà L’11 dicembre 2021.

In una Milano che non è solo “da bere”, città che da sempre rifiuta l’immobilismo produttivo e culturale, viene offerta nell’ambito artistico, una visione contemporanea della rappresentazione ispiratrice del “suo sogno”, per portarci a scoprire quel misterioso legame con la verità personale soggettiva e una vita reale d’intenso vissuto.

Ed ecco l’onnipotenza del pensiero, quell’immaginazione fantastica dove l’artista Graziano Rey sa filtrare, dalle rappresentazioni oniriche, un risveglio fantastico legato a elementi reali, ma espressi traducendo in maniera dinamica allegorie, simboli e forme, con un’azione fortemente materica, guidata da uno slancio di alta creatività

Il gesto, nelle opere di Graziano Rey, diventa così un istante creativo allo stato puro, quasi un momento di culto, perché questo rituale di pura gestualità, è capace di generare visioni guidate da forti e rinnovate emozioni.

L’artista offre un codice di lettura innovativo che non focalizza la sua attenzione solo sull’opera d’arte per una ricerca puramente estetica, perché nello spazio aleatorio delle sue tele si estendono superfici d’immensa casualità e improvvisazione, dove materia e colore eseguono e compongono in perenne sintonia sussultanti armonie, attraverso la forza di una potente gestualità segnica.

Ed è qui che lo spazio ristretto delle nostre attitudini fisiche e mentali trovano energie vitali straordinarie ed inesplorate, che riattivano, in chi ne fruisce, prodigiosi mondi rinnovabili interiori, perché l’arte di Graziano Rey è in grado di attivare potenzialità inespresse, poiché l’arte “abita” in noi e non ci resta che operare un’azione di fantastica fusione.



Marialibera Amato