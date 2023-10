I know my pülaster: continua la celebrazione del pollo arrosto

Dopo il Pollo Arrosto Day del 2 Ottobre che ha coinvolto la città di Milano in una maratona di eventi - online e a tavola - continua la celebrazione di uno dei piatti più amati della cucina italiana.



Chef in Camicia, media company di riferimento per chi ama cucinare divertendosi, si lega a Giannasi, istituzione milanese nel mondo del pollo allo spiedo, per creare un’esperienza culinaria unica. L’appuntamento è il 12 ottobre in Piazza Bruno Buozzi a Milano all’iconico chiosco Giannasi.



Con una storia di passione per la cucina e una profonda radice nella tradizione, Giannasi opera dal 1967 per soddisfare l’appetito dei milanesi. Oggi, in collaborazione con Chef in Camicia, vuole condividere questa passione con tutti gli appassionati del mitico pollo allo spiedo. A partire dalle ore 18.00, i primi 150 partecipanti avranno l'opportunità di gustare il delizioso “pulled sandwich” di Lello, alias dello Chef in Camicia Luca Palomba, preparato con il pollo di Giannasi: una prelibatezza la cui ricetta è già disponibile anche su tutti i canali social di Chef in Camicia, il media brand che conta oltre 5 milioni di follower amanti del cibo e della buona cucina.



Link alla videoricetta: https://www.instagram.com/p/CyBkoXeq0YE/



L'evento inizierà alle 18:00, ma le attività e le delizie gastronomiche saranno disponibili per tutta la giornata fino alle 21:00.