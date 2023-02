"i laboratori del futuro: come la robotica educativa cambierà la scuola" workshop a cura di emanuele micheli

“I laboratori del futuro: come la robotica educativa cambierà la scuola?”. Questo è il titolo del workshop, condotto da Emanuele Micheli, Ingegnere Meccanico specializzato in robotica e Presidente di Scuola di Robotica, nell’ambito di STEP FuturAbility District, l’innovativo spazio di connessione con il futuro nel quale tutti potranno comprendere meglio la rivoluzione digitale in atto e come diventarne protagonisti.



Emanuele Micheli racconterà quale potrebbe essere il ruolo nella nostra società della robotica attraverso l'occhio della scuola e della formazione. Un occhio critico, guidato dal dubbio e dall'etica, in grado di farci ambire veramente a un futuro migliore.



L’evento si terrà mercoledì 15 febbraio 2023 (18:00 - 19:30) presso STEP FuturAbility District (Piazza Adriano Olivetti 1). Il Workshop è prenotabile online sul sito www.steptothefuture.it e si inserisce nel ricco programma di workshop e convegni di carattere scientifico-culturale con relatori d’eccezione che interverranno in STEP nel corso dell’anno sui temi legati al mondo digitale e alle grandi questioni della società contemporanea, per offrire ai visitatori ulteriori spunti di riflessione e di approfondimento.



STEP FuturAbility District è uno spazio tecnologico, divulgativo e esperienziale, che nasce per connettere la comunità con il prossimo futuro e dare a tutti l’opportunità di intraprendere un viaggio per acquisire una maggiore consapevolezza sulla trasformazione digitale in atto e i suoi riflessi su tutti gli ambiti della vita quotidiana, sia personale che professionale. Un luogo pensato per approfondire i temi legati alle nuove tecnologie e aiutare le persone a orientarsi in un mondo in rapida trasformazione, contribuendo alla costruzione di una società digitale inclusiva dove chiunque, nessuno escluso, possa scoprire gli strumenti e le competenze necessarie a costruire il proprio futuro con fiducia.



STEP FuturAbility District è visitabile dal martedì alla domenica, dalle 9:30 alle 19:00. Per informazioni e prenotazione visite, workshop e laboratori https://www.steptothefuture.it



Emanuele Micheli: Ingegnere Meccanico specializzato in robotica e Presidente di Scuola di Robotica, con cui collabora dal 2001. Nel 2005, dopo la laurea in ingegneria e un lavoro come ingegnere "serio" torna a Scuola di Robotica per occuparsi di didattica e coordinamento progetti. Per Scuola di Robotica si occupa dello sviluppo e gestione di svariati progetti europei Erasmus+ nell’ambito Robotico. È responsabile anche della parte di ricerca e sviluppo di Scuola di Robotica