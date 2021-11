I nasini - Drammi canzone da Jacques Brel

Venerdì 19 novembre - ore 21

Corte dei Miracoli, Via Mortara 4, Milano

(M2 Porta Genova | Tram 9 -14 )

presentazione del volume "I nasini "

reading - concerto

nel programma di Book City Milano 2021



Una coppia di astronaute di ritorno sulla Terra, due giovani curiosi in una soffitta alle prese con un cannocchiale, padre e figlio su una spiaggia. Queste e altre immagini popolano “I nasini” di Antonio Carnevale. La forma scelta è quella del dramma-canzone, una piccola drammaturgia che, sotto forma di vero e proprio adattamento o di semplice suggestione, prende vita da una canzone di Jacques Brel. Illustrati dall’artista Maria Vittoria Cammarella e pensati per la carta, il palcoscenico, la radio, i microdrammi verranno accompagnati dai capolavori di Jacques Brel, eseguiti dal vivo da Alessandro Centolanza.



Interventi di Antonio Carnevale, autore e Maria Vittoria Cammarella, illustratrice

Letture a cura di Elena D'Agnolo, Riccardo Stincone e Antonio Carnevale.

Musica dal vivo di Alessandro Centolanza

Presenta Federico Fagotto, La Tigre di Carta





Ingresso 5€ (con tessera)