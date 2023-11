Giovedì 30 novembre alle ore 18, presso il Centro Artistico Alik Cavaliere in via E. de Amicis, 17 Milano, inaugura la personale

I pensieri di Gustavo B. dell’artista Claudia Piscitelli.



Cinque grandi opere pittoriche animano lo studio di Alik Cavaliere - scultore poliedrico e anticonvenzionale attivo a Milano dal 1945 e docente di scultura all'Accademia di Brera dal 1970. Ispirandosi ad un ciclo di sculture realizzato tra il 1960 e il 1963, Claudia Piscitelli reinventa - attraverso le sue opere - Gustavo B, alter-ego di Alik: un uomo comune che attraversa piccoli drammi quotidiani condividendo una dimensione intima ed esistenziale della vita.



Sulle pareti dello studio, la trascrizione di alcuni dei pensieri di Alik raccontano la sua visione libera, legata alla quotidianità e al costante richiamo della natura. Pensieri in cui Claudia Piscitelli si riconosce e si identifica.



Claudia Piscitelli è nata a Napoli. Ha studiato disegno, pittura e scultura alla New York Studio School, all’International Academy of Art (RUFA) di Roma, all’International Summer School di Salisburgo e alla Slade University di Londra. Il suo lavoro è stato esposto in istituzioni pubbliche e private tra Napoli, Roma, Umbria, Londra, New York, Parigi e Lisbona. Precedentemente biologa è anche PhD in Genetica Molecolare e specialista in Microbiologia. Vive tra Napoli, Roma e Todi.



Exhibitions: 400 Drawings, Nashira Gallery, Milano - 2023; We are all Gods, Burghouse Hampstead Museum, Londra - 2022; Nyss Alumni show, Londra - 2019; Tutti i sogni del mondo, Fct Universidade Nova de Lisboa, Lisbona - 2019; Parla con me - Mural painting, Carcere di Nisida, Napoli - 2018; Hokusai Life coloured, New York Studio School Gallery, New York - 2017; Soul Portraits, Galerie Pièce Unique, Parigi - 2017; Nothing is stable, Burghouse Hampstead Museum, Londra - Garden Room, Acatholic Cemetery, Roma 2016; Hunting Vico’s paintings, Pio Monte della Misericordia, Napoli - 2015; Sweet Thames runs softly, The Waste Land Tri-logy, Duke’s Head Putney, Londra - 2014; Drawing Constellations, Villa Lucia, Napoli - 2013; Life Still and in motion, New York Studio School, New York - 2013; Inesplorazione, Museo Dinamico del Laterizio e delle Terracotte, Marsciano (PG) - 2012; Rumi-notes S. Maria in Cosmedin, Roma - 2012; Corso Cavour, Orvieto - 2010; Dal Vero, Hotel Correra, Napoli - 2010; Personale Fabrica, Roma - 2010.



La mostra proseguirà fino al 31 gennaio 2024.



Centro Artistico Alik Cavaliere via E. de Amicis, 17 - Milano | orari: lun e gio 14.00-18.00 - ingresso libero | info e contatti: cel. + 39 335 135 59 83 info@alikcavaliere.it