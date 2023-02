Sabato 25 marzo alle ore 20,30, il Piccolo Coro SMA e il coro degli OverTwelveSMA, diretti dal M° Fabio Macchioni, presenteranno in concerto i più grandi successi dello Zecchino d'oro e del Musical, al teatro "La Creta" di Milano, via dell'Allodola 5.

Ingresso 10 euro, ingresso ridotto 5 euro (per i ragazzi fino a 17 anni). Si può prenotare scrivendo a concertocreta@gmail.com o scrivendo un messaggio al numero 3498046709.