I prossimi guest vision: Loco Dice, Steve Martinez, Carlita

Vision è sempre più un party, anzi il party di riferimento per chi ami davvero la musica elettronica ed i migliori dj: ogni volta la serata prodotta da Amnesia Milano interpreta e percepisce le tendenze e le sonorità che i clubber desiderano e che desidereranno. Sarà così anche con il prossimo appuntamento, in calendario venerdì 8 marzo 2024 e che ospita Loco Dice, Alex Rubia e Silvie Loto.



Loco Dice (nella foto) è da anni al centro della scena, presenza imprescindibile nelle serate, nei club e nei festival che fanno la differenza; merito della sua innata capacità nell’unire house e techno, delle sue radici hip-hop, persino della sua fisicità, allenata negli anni grazie alla sua passione per le arti marziali, in particolare il muay thai. Il suo eclettismo trova ampi sbocchi anche nel mondo della moda e dello streetwear, con le sue collezioni limited edition per diverse realtà, una su tutti la sua Serán Bendecidos, divenuta nel frattempo anche un’etichetta discografica.



Silvie Loto è sempre più protagonista nella scena elettronica internazionale: da anni in line up nei party a Ibiza e nel resto del mondo, è assai attiva anche sul fronte discografico, con release per le etichette discografiche Nervous Records e BPitch control. Dopo aver suonato a Vision, Silvie Loto sarà protagonista alla Miami Music Week e alla 30esima edizione del festival Time Warp.



Alex Rubia è uno dei talenti più emergenti nella scena italiana tech house e minimal, in costante ascesa e che con Loco Dice ha un legame più che solido, nato anche e soprattutto grazie alla sua produzione discografica “Push Up” uscita sull’etichetta discografica Desolat, fondata nel 2007 proprio da Loco Dice insieme a Martin Buttrich.



Vision tornerà domenica 31 marzo 2024, la domenica di Pasqua, uno dei prefestivi più attesi dai clubber italiani e non, anche e soprattutto a Milano, una delle città italiane più visitate dai turisti di tutto il mondo. Domenica 31 marzo 2024 ci vorrà davvero una serata speciale per un pubblico cosmopolita che starà animando la capitale lombarda: niente di meglio che il nuovo appuntamento al Fabrique con Vision, la serata prodotta da Amnesia Milano e con i suoi special guest Steve Martinez (The Martinez Brothers) e Carlita.