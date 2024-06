I visconti e la nascita dei tarocchi: significati e labirinti degli arcani maggiori

È a Filippo Maria Visconti, uomo ambiguo e misterioso, che si deve l’ampliamento del Castello Sforzesco (nel Quattrocento conosciuto come castello di Porta Giovia) e la nascita dei Tarocchi (inizialmente chiamati Trionfi). Questo itinerario che dal castello Sforzesco continua lungo via Garibaldi, fino ad arrivare alla omonima Porta, ci condurrà nella conoscenza di queste “nuove carte”: dagli artisti che le hanno dipinte, alla vita di corte, dalle regole del gioco, al mondo della divinazione attraverso significati occulti. Durante la passeggiata, i siti che visiteremo saranno associati ad alcuni degli Arcani Maggiori. Scriveva Calvino a proposito del Castello dei destini incrociati: "Il significato di ogni singola carta dipende dal posto che essa ha nella successione di carte che la precedono o la seguono”. E così l’idea di creare collegamenti e diverse connessioni tra le immagini e luoghi. Un percorso che vuole essere anche un gioco, non abbandonando mai il dato storico.



