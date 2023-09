In occasione della 18ª edizione del Milano Photofestival 2023, Istituto Italiano di Fotografia ospita nella IIFWALL la rassegna “Storie in transito” organizzata dal dipartimento IIF Art Side e patrocinata dal Municipio 4 del Comune di Milano: tre mostre personali che raccontano la ricerca fotografica di Alessia Angelo, Giacomo Vanetti e Chiara Bussandri, a cura di Sanni Agostinelli.



La prima esposizione, dal 28 settembre al 10 ottobre, presenta il progetto della fotografa Alessia Angelo, “I will remind you” che racconta la necessità e il coraggio di chiedere aiuto. Il progetto, infatti, descrive il lavoro di L., una ragazza laureata in psicologia che risponde alle telefonate di persone che hanno bisogno di aiuto psicologico immediato.

Tramite immagini di ritratto e natura, la mostra descrive un viaggio attraverso gli stati d’animo di chi sente la necessità di sfogarsi parlando con uno sconosciuto, di chi ha bisogno di una fuga dalla propria solitudine, di chi pensa di togliersi la vita.

Le immagini accompagnano in una riflessione sulla forza delle parole e sui loro effetti nelle vite degli altri, inoltre sottolinea l’importanza di chiedere aiuto psicologico quando si è in difficoltà, mettendo al centro il valore della salute mentale e della lotta alla depressione e alla solitudine.

La rassegna “Storie in transito” continua con il progetto “Darkness-blue glow” di Giacomo Vanetti, dal 12 al 27 ottobre, che svolge una ricerca sulle possibilità espressive del mezzo fotografico, analizzando la tematica del corpo. Mentre dal 30 ottobre all’11 novembre, Chiara Bussandri propone “Di?n u Dunya. Religione e vita terrena” un progetto che nasce dall’esigenza di scardinare il pregiudizio sulla donna di fede islamica.

Alessia Angelo, nasce a Milano nel 1994, inizia il suo percorso fotografico da autodidatta con una macchina fotografica analogica, inizia a scattare ciò che la circonda ed è solita frequentare, parte così da ritratti e street photography in eventi e manifestazioni. Frequenta l’Istituto Italiano di Fotografia a Milano, integra così alla sua esperienza la fotografia digitale e da studio, inizia a lavorare per eventi e produce ritratti di artisti musicali. Sviluppa progetti autoriali mentre frequenta gli studi di fotografia d’autore presso EFTI Centro Internacional de Fotografía y Cine a Madrid, mantiene sempre l’interesse rivolto alle persone, affronta tematiche e situazioni che toccano la sua generazione. Sviluppa progetti a partire da tematiche che conosce e che in qualche modo l’hanno toccata in prima persona, per poi approfondire ascoltando il vissuto delle altre persone, perché la stessa situazione o emozione è comunque vissuta in modo diverso da ognuno. Sviluppa racconti o emozioni che il dialogo fa risuonare in lei, diventa così filtro e portavoce, servendosi di immagini di ritratto, natura o oggetti.



Photofestival è la più ricca e importante rassegna milanese dedicata alla fotografia d’autore e uno degli appuntamenti culturali più rilevanti della scena italiana. Circa due mesi di esposizioni ed eventi che vedono coinvolti i più diversi spazi espositivi pubblici e privati: gallerie d’arte, musei, biblioteche, municipi, palazzi storici, show-room, negozi di fotografia. La politica culturale del festival prevede la produzione di nuove idee accanto alla diffusione dell’offerta esistente: da un lato Photofestival acquisisce nel proprio circuito ciò che gallerie e operatori culturali organizzano autonomamente, dall’altra realizza, organizza e promuove in prima persona una serie di mostre ed iniziative.



Istituto Italiano di Fotografia è il centro della cultura fotografica a Milano; il dipartimento IIF Art Side nasce per divulgare la cultura fotografica, organizzando mostre, incontri ed eventi e pubblicando libri e cataloghi.



www.istitutoitalianodifotografia.it