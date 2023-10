IBRA Bamboo Rod Show sarà una grande esposizione di canne da pesca artigianali realizzate in bamboo con la antica tecnica dello "splitaggio". Oltre 40 costruttori e collezionisti provenienti da tutta Europa daranno vita ad una mostra unica nel suo genere e per la prima volta organizzata in queste dimensioni nel continente europeo.



Un'occasione unica per i milanesi di avvicinarsi ed ammirare vere e proprie opere d'arte.