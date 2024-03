Identità Golose 2024, l'eccellenza della gastronomia arriva a Milano

Da sabato 9 a lunedì 11 marzo a Milano torna Identità Golose, la manifestazione dedicata alla gastronomia di eccellenza italiana.

Il programma

Sabato 9 marzo si altereranno sul palco grandi ospiti internazionali come Alberto Felice De Toni, Enrico Bertolino, Manuel Agnelli e Chiara Pavan, stelle a non finire con Enrico Bartolini, Heinz Beck e Norbert Niederkofler, poi Disfrutar - Oriol Castro, Eduard Xatruch e Mateu Casañas - dalla Spagna, e ancora Malena Martinez dal Perù, Tomas Kalika dal Mishiguene di Buenos Aires, Mehmet Gürs, Cemre Torun e Maksut Askar dalla Turchia.

Spazio anche ai giovani (Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti) e al bere disobbediente, con l'Identità Talk su "I ribelli del vino". Nelle altre sale in programma le lezioni di Identità di Formaggio (Sala Blu 1, in collaborazione con Consorzio del Parmigiano Reggiano); in Sala Blu 2 di scena invece Identità di Pizza (in collaborazione con Latteria Sorrentina), sette relatori da non perdere.

E ancora, ecco il ritorno di Identità Libri, nello Spazio Arena, al mattino; e lo Speciale Ospitalità, ovvero il nostro sguardo sul mondo dell'hôtellerie, sempre Spazio Arena ma nel pomeriggio.

Per scoprire il programma dettagliato dei tre giorni visitare il sito dedicato.