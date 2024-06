Ied avant défilé: la città di Milano è invitata a scoprire e votare la moda emergente

10 fashion designer per 10 collezioni di tesi e altrettante storie ad ispirarle: i talenti della moda di domani tornano sotto i riflettori con IED Avant Défilé 2024, l’evento graduate della Scuola di Moda IED Milano – patrocinato da Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda Italiana – che per il secondo anno consecutivo si apre a tutta la città, da Palazzo Giureconsulti, il 26 e il 27 giugno.



I giovani protagonisti, selezionati tra i migliori diplomandi dell’anno accademico in corso, mostrano le loro collezioni di tesi in una cornice di racconto personale e collettiva al contempo, attraverso 10 installazioni statiche e momenti di performance live ripetuti, in cui gli outfit prendono vita. Diverse le tematiche che i progetti affrontano, accomunati dal potere altamente espressivo (se non addirittura “sovversivo”) attribuito all’abito, che si traduce talora nella rottura con il passato e l’infanzia talora nell’esaltazione del legame con la famiglia e i luoghi di origine, spesso fonte di ispirazione per i progetti.



Nelle collezioni emerge così il tema del lavoro (con Azione di cura di Alessia Ferrucci, designer di origini filippine da parte materna, che punta a nobilitare i gesti di addetti alle pulizie e domestici, o con 3K di Marco Servedio, che pone l’accento sulla sicurezza del lavoro operaio e sulla prevenzione dei rischi, anche attraverso le uniformi). Emerge il valore dell’artigianalità e della semplicità, che può legarsi al ricordo e al comfort di casa (Je vois encore di Emma Baroni) oppure a ciò che è ignoto, come la notte e la sua sensualità (Cicardian Rhythm di Matteo Gagliano). Emergono dagli abiti le atmosfere del clubbing techno (Momento di Christian Torchia) e del gotico/horror (Not scary di Filippo Ghini), ambienti da cui guardare il mondo con meno edulcorazioni o attraverso cui influenzare la percezione che gli altri hanno di noi. E ancora si affida all’abito il ruolo di armatura verso l’esterno, per puntare a un nuovo inizio (Indossando la Pioggia di Davide Casadei) o quello di strumento di ricostruzione, superando i propri limiti (Icaro di Stefano Marra). Si reinterpreta il “caos” dello streetwear in chiave orientale, alla ricerca di pace e armonia (Edo Yankees di Niccolò Mattavelli) e l’abbigliamento tecnico sportivo con elementi decorativi, alla ricerca di una performance wear coture (Round around di Andrea Cella).



IL PROGRAMMA E LA PREMIAZIONE

Mercoledì 26 giugno, dalle 12 alle 21, e giovedì 27 dalle 12 alle 18, tutto il pubblico è invitato ad entrare liberamente negli spazi di Palazzo Giureconsulti che affacciano su Piazza dei Mercanti, per scoprire i nuovi talenti della moda esplorando le collezioni in mostra nelle 10 installazioni. Ogni 45 minuti una sfilata: a turno, le 10 collezioni prendono vita attraversando lo spazio interno e il loggiato del palazzo cinquecentesco.

Si viene a creare così un dialogo visivo ed emozionale con il pubblico, chiamato ad esprimere la propria preferenza sui tre progetti ritenuti migliori per arrivare ad assegnare - al termine della due giorni, giovedì 27 giugno - un premio della Stampa (una copertura editoriale in collaborazione con il magazine Cap 74024), del Fashion System (una fornitura di materiali e un assegno a supporto della carriera, offerti dall’azienda Luxury Jersey) e del Pubblico (la partecipazione del vincitore o della vincitrice ai fashion show cui IED parteciperà a livello nazionale e internazionale).

Ad accogliere i visitatori a Palazzo Giureconsulti è anche il magazine Young Monsters issue N.4, pubblicazione annuale – distribuita con l’occasione gratuitamente - dedicata alla sperimentazione e alla ricerca visiva, fondata e diretta dal docente IED Mattia Ruffolo nel 2021. Si tratta di un numero realizzato internamente in IED Milano con i progetti degli studenti e delle studentesse al secondo e terzo anno del corso in Fashion Stylist.



La nuova edizione di IED Avant Défilé restituisce dunque uno spaccato a tutto tondo dello sguardo della Gen Z sul mondo e sul fashion, rappresentando per i giovani creativi protagonisti un primo debutto, che precede le sfilate che li attenderanno in futuro: un autentico avant défilé.