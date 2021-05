Allo IED le tesi di moda e design diventano una mostra interamente virtuale

Da martedì 4 maggio sarà possibile esplorare una mostra interamente virtuale grazie ad un visore VR o premendo i tasti di un cabinato videogame in pieno stile anni’80. E' quello che succede all’Istituto Europeo di Design con IED Amaze Project, una mostra virtuale e multi-piattaforma con i migliori progetti di tesi di moda, design, arti visive e comunicazione dell’ultimo anno accademico.

Ad attendere il pubblico, su appuntamento, nella storica sede IED Milano è un’exhibition del tutto innovativa non solo per il contesto virtuale che ospita le opere, ma anche per la sua fruizione, in tre modalità che guardano alla contemporaneità e al futuro strizzando l’occhio alla tecnologia vintage. Dopo l’app, lanciata lo scorso gennaio, si apre infatti all’esperienza on site tramite cabinato videogame (quello che i più nostalgici ricorderanno nelle sale giochi, originale nella struttura ma completamente rimodernato nello stile) e attraverso avanzati visori Oculus per la realtà virtuale.

Una stanza delle meraviglie

Al loro interno, una vera e propria stanza delle meraviglie in cui immergersi alla scoperta di innovative idee progettuali, dall’illustrazione al cortometraggio, dalla moda alla fotografia, dal product all’interior design: un vero e proprio mondo in cui muoversi per un totale di 22 km di percorso virtuale per cabinato e app (3 i chilometri considerando soltanto le gallery di immagini) e ben 4 km quadrati di spazio da esplorare in presenza con il visore Oculus. “IED Amaze Project è un mondo interattivo gamificato, in cui l’arte generativa tridimensionale crea un ambiente cangiante e vivo intorno ai progetti presentati, in grado di far coesistere diverse nature progettuali in un medesimo contesto” - racconta Giacomo Giannella, alumnus IED di CG Animation e co- fondatore con Giuliana Geronimo dello studio milanese Streamcolors, con cui IED ha collaborato per lo sviluppo e l’implementazione dell’exhibition. “L'esperienza è pensata per fornire diversi livelli di accesso: dalla rapida consultazione dei contenuti fino all'esperienza 3D di visita, che attraverso le due installazioni site specific esposte in IED (visori e cabinato videogame) andrà a completare quanto iniziato sull’app a casa propria”.

I progetti

Nello specifico sono 34 i progetti di tesi presentati in questo inedito viaggio immersivo nella creatività: frutto dell’inventiva e del talento di più di 100 studenti, la mostra propone oltre 350 foto, tre ore complessive di materiali video e 10 installazioni in 3D, ma anche sketch, tavole e bozzetti parte del making of di progetto, per dare risalto non solo al prodotto finito ma anche al processo creativo e a quel metodo progettuale trasversale a tutte le aree del design coinvolte.

A rendere possibile l’exhibition immersiva è l’arte generativa digitale, mediante il potente motore grafico Unreal Engine che ha reso possibile la costruzione di un vero e proprio mondo virtuale in cui poter aggirarsi con diverse modalità: si può scegliere di seguire il percorso in una dimensione espositiva, articolata per progetti e accessibile attraverso menù rapidi; oppure di visitare il mondo tridimensionale attraverso un’intuitiva visita guidata touch; o ancora di muoversi con libertà nell’ambiente, immergendosi in un vero e proprio paesaggio virtuale. In tutte le sue modalità sarà possibile scattare un'istantanea da condividere, in grado di mettere l'utente e la sua esperienza al centro dello storytelling.

Modalità di prenotazione

L’ingresso è gratuito e su appuntamento, ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 18: per prenotarsi, scrivere a p.r@milano.ied.it