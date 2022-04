Ieri ‘Pane in piazza’ in Vaticano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di MilanoToday

Ieri mercoledì 6 aprile alle ore 9.00 una delegazione di 30 fornai di ‘Pane in Piazza’ provenienti da tutta Italia insieme a Cesare Marinoni è stata ricevuta in udienza generale in Vaticano da Papa Francesco. In omaggio al pontefice, i maestri fornai che animano la manifestazione benefica itinerante di ‘Pane in piazza’, voluta dalla famiglia Marinoni e dai Frati Cappuccini Missionari di Milano, hanno portato un ulivo di pane a grandezza naturale con tanto di Colomba pasquale “per unirci a Lui nella preghiera per la pace nel mondo”, spiega Cesare Marinoni. La scultura è opera di Maurizio Sarioli, titolare del panificio Sarioli di Brescia. “In questo periodo storico complesso e sempre più drammatico, il mondo ha fame di pace e nella nostra scultura sono compresi tutti i simboli di questo grande valore universale”, aggiunge Marinoni. Il dono è stato consegnato al Santo Padre in Sala Nervi dove, per l’occasione, era stato esposto anche un poster di ‘Pane in Piazza’. Durante l’incontro, Cesare Marinoni, Maurizio Sarioli e Luca Piantanida, panificatore di Coggiolo (Biella) hanno stretto la mano al Pontefice che apprezzando il messaggio, si è congratulato con i fornai e ha perfino chiesto se l’opera fosse commestibile.