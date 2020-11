IF! Festival della Creatività: il programma dell'ultima giornata

IF! Festival della Creatività, torna a Milano con numerosi appuntamenti imperdibili. Il Festival è organizzato e promosso da ADCI - Art Directors Club Italiano e UNA - Aziende della Comunicazione Unite insieme al main partner Google e al golden partner Intesa Sanpaolo, con il patrocinio del Comune di Milano.

Gli appuntamenti di sabato 14 novembre

Tra gli appuntamenti in programma nella giornata conclusiva di domani, sabato 14, si segnala alle 13:30 il talk “Gaming is for men.. sorry it’s for everyone!” con i creators di YouTube Favij e Alessia Iacometti del canale TheLioner che racconteranno come si è evoluto quello che ormai è diventato un genere di intrattenimento a tutti gli effetti, il gaming.

Alle 18:30, in collegamento da New York uno dei marketing manager più rivoluzionari degli ultimi anni Mauro Porcini (Senior Vice President e Chief Design Officer PepsiCo) nella lecture “Branding by Design”.

Alle 18 il talk “#Bauli in Piazza: dentro la protesta civile più virale” con Samantha Garofalo (Event manager e erganizzatrice Bauli in Piazza,) Antonella Marautti (Ufficio stampa e ufficio stampa di Bauli in Piazza) e il musicista Saturnino (Musicista). Modera Alessandra Lanza (Direttore Generale di IF!)

Alle 19 il Sindaco di Milano Giuseppe Sala sarà l’atteso ospite di uno dei format più amati dal pubblico di IF!: le “10 Domande Scomode” intervistato da Davide Boscacci. E, a seguire, la premiazione degli ADCI Awards 2020, il più importante riconoscimento che premia la migliore creatività italiana e che quest’anno sarà condotta dall’autore e conduttore radiofonico Carlo Pastore.

IF! per il secondo anno consecutivo è a Impatto Zero®. Grazie al partner LifeGate, le emissioni di CO2 prodotte dall’evento sono compensate mediante crediti di carbonio generati da interventi di creazione e tutela di foreste in crescita.